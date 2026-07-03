Σημαντικές παρεμβάσεις στις μεταφορές και τις υποδομές, με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών, βρίσκονται σε φάση υλοποίησης σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, παρουσίασε στο ΕΡΤnews το χρονοδιάγραμμα κρίσιμων έργων, προαναγγέλλοντας την έναρξη εργασιών στον κόμβο της Μεταμόρφωσης μέσα στον Ιούλιο, αλλά και την παράδοση των πέντε νέων σταθμών της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης εντός του μήνα.

Κόμβος Μεταμόρφωσης: Έναρξη εργασιών μέσα στον Ιούλιο

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην παρέμβαση που θα πραγματοποιηθεί στον κόμβο της Μεταμόρφωσης της Αττικής Οδού, χαρακτηρίζοντάς την μικρή σε έκταση αλλά ιδιαίτερα σημαντική για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας.

«Θα υπάρχει ξεχωριστή λωρίδα για όσους έρχονται από το “Ελευθέριος Βενιζέλος” και ξεχωριστή για όσους έρχονται από την Ελευσίνα, ώστε να λυθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό το πρόβλημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης», είπε.

«Οι εργασίες ξεκινούν μέσα στον Ιούλιο και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2026».

Μετρό Θεσσαλονίκης: Μέσα στον Ιούλιο οι πέντε νέοι σταθμοί

Στη συνέχεια, ο κ. Δήμας επιβεβαίωσε ότι οι πέντε νέοι σταθμοί της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά θα δοθούν στο επιβατικό κοινό μέσα στον Ιούλιο.

Όπως είπε, η επέκταση αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των επιβατών και να συμβάλει περαιτέρω στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, αφού ήδη, τους τελευταίους 16 μήνες, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ, έχει σημειωθεί μείωση των οχημάτων κατά 15%.

Ε65: Το βόρειο τμήμα ανοίγει μέσα στον Ιούλιο

Κλείνοντας, ο Χρίστος Δήμας ανακοίνωσε ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα παραδοθεί στην κυκλοφορία το τελευταίο βόρειο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Ε65, μήκους περίπου 45 χιλιομέτρων, που συνδέει την Καλαμπάκα με την Εγνατία Οδό.