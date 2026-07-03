Η Ρίτα Όρα απολαμβάνει τις διακοπές της στη Μύκονο. Μετά την επίσκεψή της στην Ύδρα, η διάσημη Βρετανίδα τραγουδίστρια βρέθηκε στη Μύκονο μαζί με την παρέα της, όπου παρέμεινε για τρεις ημέρες.

Η 35χρονη τραγουδίστρια έχει αφήσει για λίγο στην άκρη το φορτωμένο επαγγελματικό της πρόγραμμα και χαλαρώνει στο κοσμοπολίτικο νησί, δημοσιεύοντας φωτογραφίες της με μπικίνι στο Instagram.

Η απόδρασή της στη Μύκονο έρχεται έπειτα από μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο, καθώς το προηγούμενο διάστημα ανέβηκε στη σκηνή του «Isle of Wight Festival».

Rita Ora flashes her abs in a silver bikini as she sizzles on a lavish yacht in Mykonos https://t.co/JOYG7Ds9M5 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 2, 2026

Η Ρίτα Όρα μιλά για τα επόμενα βήματά της και τον γάμο της με τον Ταΐκα Γουαϊτίτι

Μιλώντας στη Daily Mail για τα επόμενα επαγγελματικά της σχέδια, η Ρίτα Όρα ανέφερε ότι αυτή η χρονιά λειτουργεί για εκείνη ως περίοδος προετοιμασίας και δημιουργίας. «Χρησιμοποίησα αυτή τη χρονιά ως μια χρονιά χτισίματος. Η κυκλοφορία νέας μουσικής είναι στην κορυφή της λίστας μου και θα συμβεί πολύ σύντομα. Γύρισα δύο ταινίες φέτος στην Αυστραλία, οπότε ήμουν αρκετό καιρό εκτός Ηνωμένου Βασιλείου και μου έλειψε», δήλωσε.

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε ταινία του συζύγου της, Ταΐκα Γουαϊτίτι, λέγοντας πως θα ήθελε πολύ να συνεργαστούν και κινηματογραφικά. «Απολύτως. Εκπλήσσομαι που έχει πάρει τόσο καιρό! Όλα έχουν να κάνουν με το σενάριο και την ιστορία. Πρέπει απλώς να βγάζει νόημα, αλλά είναι ένα από τα όνειρά μας», είπε χαρακτηριστικά.

Το ζευγάρι είναι παντρεμένο σχεδόν τέσσερα χρόνια και τον Αύγουστο πρόκειται να γιορτάσει την επέτειό του. Όσο για το πώς σκοπεύουν να το γιορτάσουν, η Ρίτα Όρα παραδέχθηκε ότι δύσκολα κάνουν σχέδια από πριν. «Τα κάνουμε όλα την τελευταία στιγμή. Είμαστε και οι δύο ζώδια της φωτιάς, εκείνος είναι Λέων κι εγώ Τοξότης, οπότε δεν προγραμματίζουμε ποτέ τίποτα», ανέφερε.

Η σχέση της Ρίτα Όρα με το σώμα της και η απόφαση να καταψύξει τα ωάριά της

Κατά τη διάρκεια των διακοπών της στη Μύκονο, η Ρίτα Όρα έχει μοιραστεί αρκετές φωτογραφίες με μπικίνι, δείχνοντας την καλλίγραμμη σιλουέτα της.

Πρόσφατα, η τραγουδίστρια μίλησε και για τη σχέση της με το σώμα της, αποκαλύπτοντας πώς προετοιμάζεται για τη μελλοντική περίοδο της εμμηνόπαυσης, αφού έχει ήδη καταψύξει τα ωάριά της όταν ήταν στα 20 της. Όπως εξήγησε, στη δεκαετία των 20 της έζησε μια πολύ έντονη περίοδο, καθώς η καριέρα της απογειώθηκε και η ίδια απολάμβανε κάθε στιγμή. Όταν όμως έκλεισε τα 30, άρχισε να παρατηρεί σημαντικές αλλαγές στο σώμα και στην ενέργειά της. Αυτό την οδήγησε να αλλάξει συνολικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη φυσική της κατάσταση.

Μιλώντας στο Women’s Health UK, εξήγησε ότι δεν θέλει να παρερμηνευτεί η προσπάθειά της ως εμμονή με την εμφάνιση. «Δεν θέλω ο κόσμος να μπερδέψει αυτή τη διαδρομή υγείας με το ότι είμαι εμμονική με την εξωτερική μου εμφάνιση, γιατί νομίζω ότι μερικές φορές αυτή η γραμμή γίνεται πολύ θολή. Όλα έχουν να κάνουν με το πώς νιώθω», είπε.

Η Ρίτα Όρα έχει εντάξει στην καθημερινότητά της την προπόνηση με βάρη, ενώ έχει ενημερωθεί ιδιαίτερα και για την εμμηνόπαυση. Όπως είπε, επηρεάστηκε από την εμπειρία της μητέρας της, η οποία υποβλήθηκε σε θεραπεία για καρκίνο του μαστού, γεγονός που προκάλεσε πρόωρη εμμηνόπαυση. «Προσπαθώ να είμαι ένα βήμα μπροστά και να μάθω γι’ αυτό», εξήγησε, προσθέτοντας ότι έμαθε πολλά από την Νταβίνα ΜακΚολ, με την οποία συνεργάστηκε στο «The Masked Singer».

Η Ρίτα Όρα, η οποία είναι μητριά των δύο κορών του 50χρονου συζύγου της, Ταΐκα Γουαϊτίτι, αισθάνεται επίσης πιο ήρεμη σχετικά με τη γονιμότητά της, καθώς έχει καταψύξει τα ωάριά της δύο φορές, μία στα 24 και ξανά στα 27 της. «Τότε ένας γιατρός μού είπε ότι ήταν πολύ καλή στιγμή για να διατηρήσω την καλύτερη δυνατή ποιότητα ωαρίων», ανέφερε.

Όπως είπε, σήμερα θεωρεί ότι αυτή ήταν μία από τις καλύτερες συμβουλές που έχει λάβει, καθώς πλέον βρίσκεται στα μέσα της δεκαετίας των 30 και βλέπει πολλές φίλες της να προσπαθούν να αποφασίσουν τι θα κάνουν. «Όταν έρθει η ώρα, θα είναι απλώς μια επέκταση της ζωής μου», είπε, προσθέτοντας με χιούμορ ότι η Νταβίνα ΜακΚολ τη συμβουλεύει συχνά: «Βιάσου, μπορείς να το κάνεις!».

Σημεώνεται ότι η Ρίτα Όρα και ο σκηνοθέτης Ταΐκα Γουαϊτίτι παντρεύτηκαν σε μυστική τελετή τον Αύγουστο του 2022, αφού εκείνη έκανε την πρόταση γάμου, σπάζοντας την παράδοση.