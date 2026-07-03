Εξιτήριο πήρε το πρωί της Παρασκευής ο Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος νοσηλευόταν με αναπνευστικά προβλήματα μετά την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. «Η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία», ανέφερε σε δηλώσεις του έξω από το νοσοκομείο.

«Πριν πέντε χρόνια έχασα την κόρη μου τη μικρή, έφυγε και η γυναίκα και μένω εγώ και η κορούλα μου, η Αφροδίτη. Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποιοι εγκληματίες, θέλησαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικές τους σκέψεις και ιδέες.

Εγώ απλώς τους εύχομαι να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες κάτι το αντίστοιχο, να τους έχει καλά ο Θεός, να τους προσέχει, αλλά να τους προσέχει προς το καλό, προς την καλή πλευρά και όχι σε αυτό που έκαναν. Πιστεύω ότι η Δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια.

Απλώς θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άνανδρα. Δείχνουν μίσος για όλους μας.

Η Αφροδίτη από χθες είναι στο Παπανικολάου, αλλά πιστεύω ότι θα το ξεπεράσουμε με μερικές πλαστικές. Αλλά γενικά είναι καλά. Μείναμε οι δυο μας. Θα το παλέψουμε, όπως το παλέψαμε και μία άλλη φορά και θα βγούμε νικητές με τη συμπαράσταση όλων σας», τόνισε ο κ. Νέστορας.

Για την κηδεία της συζύγου του, Βάγιας Νέστορα, που βρήκε τραγικό θάνατο, ανέφερε ότι θα εξαρτηθεί από την ανάρρωση της κόρης του, Αφροδίτης Νέστορα, «γιατί δεν μπορεί να περπατήσει, οπότε περιμένουμε τα πρώτα δείγματα από την υγεία. Υπολογίζω την επόμενη εβδομάδα στην Κοζάνη, όπου έγινε και η ταφή της άλλης κόρης μου».

«Εύχομαι κανένας άλλος άνθρωπος να μην ζήσει τέτοια κατάσταση διότι την πληρώνουν πραγματικά αθώοι», είπε ακόμη.

Το ιατρικό ανακοινωθέν

Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, στο ιατρικό ανακοινωθέν που εξέδωσε το μεσημέρι της Παρασκευής 3/7 αναφέρει: «Οι ασθενείς κ. Νέστoρας Παναγιώτης και ο κ. Γ.Π, έλαβαν σήμερα εξιτήριο από το Πνευμονολογικό Τμήμα του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ καθώς αντιμετωπίστηκε η αναπνευστική δυσχέρεια τους από την εισπνοή καπνού και η κατάσταση της υγείας τους κρίθηκε πλήρως αποκατασταθείσα από την επιστημονική ομάδα των θεραπόντων ιατρών.

Η κα Ε.Π, συνεχίζει την νοσηλεία της στην Β Καρδιολογική Κλινική ΑΠΘ-Στεφανιαία Μονάδα σε πολύ καλή και σταθερή κλινική κατάσταση μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις».

Η κατάσταση της υγείας της Αφροδίτης Νέστορα

Την ίδια ώρα, σε ελεγχόμενη και σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται, από χθες το μεσημέρι, στη Μονάδα Εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου, η πολιτεύτρια της ΝΔ Αφροδίτη Νέστορα, η οποία υπέστη εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια από την επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό στην πολυκατοικία όπου διαμένει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάστασή της είναι καλή, δεν παρουσιάζει αναπνευστική δυσχέρεια και υποβάλλεται σε περιποίηση των εγκαυμάτων, ενώ εκτιμάται πως θα λάβει εξιτήριο την ερχόμενη εβδομάδα.

Τέταρτος ύποπτος στο μικροσκόπιο

Εντωμεταξύ, οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας δίνουν αγώνα δρόμου προκειμένου να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν τους δράστες των τριών εμπρηστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της 70χρονης, Βάγιας Νέστορα.

Όπως έγραψε και χθες το Newsbeast, τα άτομα που έδρασαν στο πεδίο ήταν τρία και συγκεκριμένα δύο ως εκτελεστικός βραχίονας κι ένας ως τσιλιαδόρος – υποστηρικτής των εμπρηστικών επιθέσεων. Για τα άτομα αυτά υπάρχει εκτίμηση ότι κινούνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο και είναι νεαρής σχετικά ηλικίας – όχι μεγαλύτερα από 30 ετών.

Ωστόσο, οι Αρχές εκτιμούν ότι υπάρχει και ένας καθοδηγητής, μεγαλύτερης ηλικίας, ο οποίος έδωσε τις οδηγίες για τους στόχους, αλλά και την κατασκευή των εμπρηστικών μηχανισμών, με εμπειρία ετών στον αντιεξουσιαστικό χώρο και προερχόμενος πιθανότατα από κάποια κατάληψη.

Στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας βρίσκεται το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, καθώς θέλουν να αποτυπώσουν το δρομολόγιο των δραστών, οι οποίοι φαίνεται ότι κινήθηκαν με πολύ συγκεκριμένο τρόπο: ο τσιλιαδόρος προσέγγιζε πρώτος με μοτοσικλέτα χαμηλού κυβισμού τα σημεία των υποψηφίων στόχων, με κάποιον τρόπο ενημέρωνε τους δύο με τον εμπρηστικό μηχανισμό και στη συνέχεια προχωρούσαν στο επόμενο «χτύπημα».

Αν και έχει ζητηθεί η άρση απορρήτου επικοινωνιών, για να διαπιστωθούν ποια κινητά τηλέφωνα ενεργοποίησαν τις κεραίες κοντά στα σημεία των επιθέσεων, δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει το ενδεχόμενο οι τρεις του επιχειρησιακού βραχίονα να μην είχαν πάνω τους κινητό τηλέφωνο.

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μία υπόθεση που έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση στην ΕΛ.ΑΣ., με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να έχει δώσει ξεκάθαρη εντολή να συλληφθεί όποιος εμπλέκεται στη δολοφονική επίθεση με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα.