Φύλλο και φτερό κάνουν οι Αρχές κάθε στοιχείο που μπορεί να δώσει νέες πληροφορίες για τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Οι έρευνες συνεχίζονται και για την «ομάδα υποστήριξης» ενώ στο «μικροσκόπιο» βρίσκεται το ενδεχόμενο τελικά οι δράστες να είναι τέσσερις.

Δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν τα άτομα που έκαναν την επίθεση προέρχονται από τον αντιεξουσιαστικό χώρο ή εάν πήραν εντολές από άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου.

«Δεν πιστεύουμε ότι θα γίνει ανάληψη ευθύνης για την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη» επεσήμανε χαρακτηριστικά το πρωί της Παρασκευής 3/7 η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Οι Αρχές εξετάζουν και επιπλέον βιντεοληπτικό υλικό από την ευρύτερη περιοχή, το οποίο αποτυπώνει τις κινήσεις των δραστών πριν και μετά τις επιθέσεις.

Ένα κομμάτι μονωτικής και ένα δίκυκλο μικρού κυβισμού στο επίκεντρο των ερευνών

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχει εντοπιστεί δίκυκλο μικρού κυβισμού, το οποίο θεωρείται ότι χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος, ενώ ερευνούν και το ενδεχόμενο να είχε χρησιμοποιηθεί και τις προηγούμενες ημέρες για την προετοιμασία ή την παρακολούθηση των στόχων.

Επίσης ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε υπολείμματα μονωτικής ταινίας που εντοπίστηκαν σε έναν από τους τρεις αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς που τοποθετήθηκαν σε κτίρια της Θεσσαλονίκης.

Το συγκεκριμένο εύρημα δεν προέρχεται από το κτίριο όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, αλλά από μία από τις άλλες δύο επιθέσεις.

Οι ειδικοί εκτιμούν πως πάνω στη μονωτική ταινία ενδέχεται να έχουν διατηρηθεί δακτυλικά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό (DNA), τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών.

Το υλικό έχει ήδη μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για εξειδικευμένες εξετάσεις.

Συγκλονίζει το βίντεο – ντοκουμέντο από τις εκρήξεις

Βίντεο-ντοκουμέντο που είδε το «φως» της δημοσιότητας αποτυπώνει καρέ-καρέ τη στιγμή των εκρήξεων από την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη τριών ανθρώπων.

Στο οπτικό υλικό διακρίνονται δύο διαδοχικές εκρήξεις. Η πρώτη είναι μικρότερης έντασης, ενώ η δεύτερη είναι ιδιαίτερα ισχυρή, προκαλώντας εκτεταμένο ωστικό κύμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τη στιγμή της δεύτερης έκρηξης η Βάγια Νέστορα και η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα, βρίσκονταν πολύ κοντά στο σημείο, με αποτέλεσμα να δεχθούν το ωστικό κύμα.

Γιατί οι Αρχές πιστεύουν πως οι δράστες μπορεί αν είναι τέσσερις

Μετά από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού, οι ερευνητές εκτιμούν πως στις επιθέσεις συμμετείχαν δύο ή και τρία άτομα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δύο από τους υπόπτους φαίνεται να φορούσαν κράνη, ενώ ένα τρίτο πρόσωπο, το οποίο εκτιμάται ότι είχε υποστηρικτικό ρόλο, φορούσε κουκούλα.

Οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής επικεντρώνονται πλέον και στην ταυτότητα των εμπλεκομένων.

Οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι οι δράστες μπορεί να ήταν ενδεχομένως και τέσσερις, και κινήθηκαν με δύο μοτοσικλέτες, καταφέρνοντας μέσα σε περίπου δέκα λεπτά να τοποθετήσουν εκρηκτικούς μηχανισμούς και στα τρία σημεία που αποτέλεσαν στόχο.

Οι αυτοσχέδιοι μηχανισμοί που χρησιμοποιήθηκαν δεν ήταν ιδιαίτερα σύνθετοι στην κατασκευή τους, καθώς αποτελούνταν από βενζίνη και αυτοσχέδιο πλαστικό εκρηκτικό, γεγονός που επέτρεψε τη γρήγορη τοποθέτηση και πυροδότησή τους.

Οι εκτιμήσεις των Αρχών κάνουν λόγο για άτομα ηλικίας 25 έως 30 ετών, ενώ εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο οι φυσικοί αυτουργοί να στρατολογήθηκαν από πρόσωπα που δεν εμφανίζονται άμεσα στο επιχειρησιακό σκέλος της υπόθεσης, αλλά φέρονται να κινούνται στο παρασκήνιο και να καθοδηγούν την οργάνωση και την εκτέλεση των επιθέσεων.

Σύσκεψη υπό τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στη Θεσσαλονίκη

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη συνοδευόμενος από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Στο Αστυνομικό Μέγαρο θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη με αντικείμενο την πορεία των ερευνών και τον συντονισμό των ενεργειών για τον εντοπισμό των δραστών και των ενδεχόμενων ηθικών αυτουργών.

Πώς είναι οι τραυματίες

Σήμερα αναμένεται να πάρει εξιτήριο ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος παραμένει συντετριμμένος από την οικογενειακή τραγωδία.

Σε δηλώσεις του, ο Παναγιώτης Νέστορας υπογράμμισε ότι όσοι τοποθετούν τέτοιους εμπρηστικούς μηχανισμούς πρέπει να αντιμετωπίζονται ως δολοφόνοι, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι «το γκαζάκι είναι κι αυτό μια σφαίρα». Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν σύντομα.

Εξιτήριο αναμένεται να λάβει και ένας ακόμη τραυματίας, ενώ μία ένοικος παραμένει για προληπτική νοσηλεία στην καρδιολογική κλινική, καθώς υπέστη καρδιολογικό επεισόδιο λόγω του ισχυρού σοκ.

Η Αφροδίτη Νέστορα διακομίστηκε στη Μονάδα Εγκαυμάτων του Νοσοκομείου Παπανικολάου, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται, καθώς φέρει εγκαύματα στο πρόσωπο και στα άκρα και χρειάζεται εξειδικευμένη θεραπεία.

Η κηδεία της Βάγιας Νέστορα θα πραγματοποιηθεί στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, όταν η Αφροδίτη Νέστορα καταφέρει να εξέλθει από το νοσοκομείο και να παραστεί στο τελευταίο αντίο της μητέρας της.