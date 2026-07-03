Η UEFA η οποία διοργανώνει το Champions League, το Europa League, το Conference League, καθώς και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το Nations League, αποφάσισε να μην υιοθετήσει τη νέα οδηγία της FIFA.

Τον Απρίλιο, το IFAB (Διεθνές Συμβούλιο Ποδοσφαιρικών Κανονισμών), το όργανο που καθορίζει τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου, τροποποίησε τους νόμους του παιχνιδιού ώστε η κάλυψη του στόματος κατά τη διάρκεια αντιπαράθεσης να τιμωρείται με κόκκινη κάρτα. Ο νέος κανονισμός εφαρμόζεται ήδη στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, όπου δύο ποδοσφαιριστές – ο Μιγκέλ Αλμιρόν της Παραγουάης και ο Πιέρο Ινκαπιέ του Ισημερινού – αποβλήθηκαν για τον συγκεκριμένο λόγο.

Η υπόθεση Βινίσιους – Πρεστιάνι

Η αλλαγή του κανονισμού προέκυψε έπειτα από περιστατικό σε αγώνα του Champions League τον Φεβρουάριο μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μπενφίκα.

Σε εκείνο το παιχνίδι, ο Βινίσιους κατήγγειλε ότι ο Πρεστιάνι τον είχε προσβάλει ρατσιστικά, ενώ του μιλούσε καλύπτοντας το στόμα του με τη φανέλα του. Ο Αργεντινός αρνήθηκε την κατηγορία του ρατσισμού, ωστόσο αργότερα τιμωρήθηκε με αποκλεισμό έξι αγωνιστικών, εκ των οποίων οι τρεις με αναστολή, για ομοφοβική συμπεριφορά.

Παρά το περιστατικό, η UEFA ενημέρωσε τις εθνικές ομοσπονδίες ότι δεν θα εφαρμόσει τη νέα διάταξη της IFAB. Αντίθετα, έδωσε οδηγία στους διαιτητές να αξιολογούν κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Κίτρινη κάρτα αντί για αποβολή

Σύμφωνα με τις οδηγίες της UEFA, ένας ποδοσφαιριστής θα πρέπει να τιμωρείται με κίτρινη κάρτα όταν «επιχειρεί να αποκρύψει την επικοινωνία του ως πράξη αντιαθλητικής συμπεριφοράς».

Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία διευκρίνισε επίσης ότι η συγκεκριμένη απόφαση δεν αποκλείει το ενδεχόμενο μεταγενέστερης πειθαρχικής έρευνας ή επιβολής επιπλέον κυρώσεων, εφόσον το περιεχόμενο της συνομιλίας το δικαιολογεί.

Επέκταση των αρμοδιοτήτων του VAR

Από τις υπόλοιπες αλλαγές που εισήγαγε η IFAB πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, η UEFA αποφάσισε να υιοθετήσει μόνο την επέκταση των αρμοδιοτήτων του VAR, ώστε να μπορεί να διορθώνει λανθασμένες αποφάσεις για κόρνερ και να τις μετατρέπει σε άουτ υπέρ της αμυνόμενης ομάδας. Μέχρι στιγμής, στο τουρνουά έχουν ανατραπεί 22 αποφάσεις για εκτέλεση κόρνερ.

Πώς εφαρμόζεται ο νέος κανονισμός της FIFA

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, ο Αλμιρόν έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που αποβλήθηκε επειδή κάλυψε το στόμα του μιλώντας σε αντίπαλο. Λίγο αργότερα, ο Ινκαπιέ αποβλήθηκε επίσης με απευθείας κόκκινη κάρτα σε αγώνα απέναντι στο Μεξικό. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποιος από τους δύο χρησιμοποίησε υβριστικό ή ρατσιστικό λόγο.

Και στις δύο περιπτώσεις επιβλήθηκε αυτόματα αποκλεισμός μίας αγωνιστικής, με τη δυνατότητα της πειθαρχικής επιτροπής της FIFA να επεκτείνει την ποινή εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

Ωστόσο, η FIFA διευκρινίζει ότι δεν απαγορεύεται γενικά η κάλυψη του στόματος κατά τη διάρκεια συνομιλίας. Καθοριστικό στοιχείο είναι αν η επικοινωνία γίνεται στο πλαίσιο έντονης αντιπαράθεσης, κάτι που επαφίεται στην κρίση του διαιτητή.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Τζουντ Μπέλιγχαμ της Αγγλίας, ο οποίος δεν αποβλήθηκε όταν κάλυψε το στόμα του συνομιλώντας με τον Τζόρνταν Αγιού της Γκάνας, καθώς η συνομιλία δεν θεωρήθηκε συγκρουσιακή.