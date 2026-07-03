Επίσημη μορφή πήρε η συνεργασία του Άρη με τον Άβρααμ Γκραντ, καθώς η «κίτρινη» ΠΑΕ ανακοίνωσε την πρόσληψή του, διευκρινίζοντας ότι ο Ισραηλινός τεχνικός αναλαμβάνει ρόλο συμβούλου της διοίκησης.

Ο πρώην προπονητής με μεγάλη διεθνή εμπειρία εντάσσεται στο οργανόγραμμα του συλλόγου, με στόχο να προσφέρει τεχνογνωσία και καθοδήγηση σε θέματα λειτουργίας και αγωνιστικού σχεδιασμού, χωρίς να έχει άμεση εμπλοκή ως προπονητής.

Αυτή την περίοδο ο Γκραντ βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς έχει προσκληθεί από τη FIFA για το Μουντιάλ, και αναμένεται να μεταβεί στη Θεσσαλονίκη μετά τα μέσα Ιουλίου, όταν ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις του στη διοργάνωση, ώστε να ξεκινήσει επίσημα τη συνεργασία του με τον Άρη.

Η ανακοίνωση του Άρη

Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε τη συμφωνία μας με τον Άβραμ Γκραντ ως νέου Συμβούλου Διοίκησης της ΠΑΕ ΑΡΗΣ.

Με μεγάλη εμπειρία σε κορυφαίους Ευρωπαϊκούς Συλλόγους και Εθνικές Ομάδες, ο κ. Γκραντ θα ενισχύσει τον Σύλλογό μας, θα υποστηρίξει τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους και θα συμβάλει στην βελτίωση της ομάδας μας εντός κι εκτός γηπέδου.