Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έστειλε από την πρώτη κιόλας φάση της προετοιμασίας ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς το εσωτερικό του Ολυμπιακού, αφήνοντας εκτός αποστολής τέσσερις ποδοσφαιριστές που δεν υπολογίζονται άμεσα για τη νέα σεζόν. Η κίνηση αυτή δεν προκάλεσε έκπληξη, καθώς αποτελεί μέρος της γενικότερης φιλοσοφίας του για γρήγορο ξεκαθάρισμα του ρόστερ και δουλειά αποκλειστικά με παίκτες που βρίσκονται μέσα στο αγωνιστικό του πλάνο.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Στρεφέτσα, ο οποίος παρότι αποκτήθηκε πρόσφατα και είχε μια σχετικά θετική παρουσία ως δανεικός στην Πάρμα, δεν έχει καταφέρει να κερδίσει θέση στα σχέδια του προπονητή. Το ενδιαφέρον από ομάδες όπως η Τορίνο παραμένει ενεργό, όμως πλέον είναι σαφές ότι ο παίκτης θα πρέπει να φέρει πρόταση που να ικανοποιεί τον Ολυμπιακό, καθώς δεν υπολογίζεται.

Εκτός πλάνων βρίσκεται και ο Καμπελά, ο οποίος αποκτήθηκε ως μια σημαντική μεταγραφή αλλά δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες. Ο δανεισμός του στη Ναντ δεν άλλαξε την εικόνα του, με αποτέλεσμα να θεωρείται πλέον δύσκολη η παραμονή του στο ρόστερ.

Παράλληλα, ο Βέζο παραμένει τυπικά στο δυναμικό της ομάδας λόγω συμβολαίου, όμως η απουσία του από την προετοιμασία δείχνει καθαρά ότι δεν βρίσκεται στα πλάνα του τεχνικού τιμ και αναζητείται λύση για την αποχώρησή του.

Τέλος, ξεχωριστή είναι η περίπτωση του νεαρού Παπακανέλλου, ο οποίος δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τον χρόνο του στον δανεισμό του στη Ρίο Άβε και πλέον καλείται να εξετάσει, σε συνεργασία με τον σύλλογο, το επόμενο βήμα στην καριέρα του, με στόχο να βρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής για την εξέλιξή του.