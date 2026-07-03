Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελείται σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, η εξόδιος ακολουθία για την Εκάβη Διαμαντοπούλου, μητέρα της Άννας Διαμαντοπούλου, στο νέο κοιμητήριο Γλυφάδας, στην Τερψιθέα.

Συγγενείς, φίλοι και πρόσωπα από τον πολιτικό και κοινωνικό χώρο βρίσκονται στο κοιμητήριο για να αποχαιρετήσουν την Εκάβη Διαμαντοπούλου, η οποία έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τετάρτης, έπειτα από μια δύσκολη πορεία με την άνοια.

Το συγκινητικό μήνυμα της Άννας Διαμαντοπούλου

Η πρώην υπουργός είχε γνωστοποιήσει την απώλεια της μητέρας της με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφοντας την ως μια γυναίκα που σημάδεψε τη ζωή της οικογένειάς της με τη γνώση, την καλοσύνη και την ανιδιοτελή προσφορά.

«Η μάνα είναι η ρίζα κάθε ανθρώπου. Κι όσο μεγάλος κι αν είσαι, η απώλειά της είναι πάντα ένας ξεριζωμός», είχε γράψει μεταξύ άλλων, χαρακτηρίζοντας τη μητέρα της «προσωποποίηση της γλυκύτητας, της καλοσύνης και της προσφοράς».

Στην ίδια ανάρτηση αναφέρθηκε και στη μακρά μάχη της μητέρας της με την άνοια, ανοίγοντας παράλληλα μια ευρύτερη συζήτηση για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες ανθρώπων με νευροεκφυλιστικές παθήσεις και για τα ηθικά διλήμματα γύρω από την παράταση της ζωής με τα σύγχρονα ιατρικά μέσα.