Η επιστροφή της Αγγλίας στο Μεξικό για το Μουντιάλ ξυπνά μνήμες από το 1986, όταν οι Άγγλοι χούλιγκαν είχαν μετατρέψει τους δρόμους και τις εξέδρες σε πεδίο συγκρούσεων. Σήμερα, τέσσερις δεκαετίες αργότερα, η εικόνα των Άγγλων φιλάθλων είναι εντελώς διαφορετική.

Το καλοκαίρι του 1986, εκατοντάδες οπαδοί της Αγγλίας ταξίδεψαν στο Μεξικό κουβαλώντας τη φήμη της πιο βίαιης ποδοσφαιρικής εξέδρας στην Ευρώπη. Με ξυρισμένα κεφάλια, μπλούζες πόλο και εμφανή τατουάζ –κάτι σπάνιο για την εποχή– έγιναν γρήγορα πρωταγωνιστές επεισοδίων και συμπλοκών, τόσο στο Μοντερέι όσο και αργότερα στην Πόλη του Μεξικού.

Η μεγαλύτερη ένταση σημειώθηκε πριν και κατά τη διάρκεια του ιστορικού προημιτελικού με την Αργεντινή στο Στάδιο Αζτέκα. Το κλίμα ήταν ήδη τεταμένο λόγω του Πολέμου των Φόκλαντ που είχε προηγηθεί μόλις τέσσερα χρόνια νωρίτερα, ενώ οι μνήμες από την τραγωδία του Χέιζελ το 1985, όπου έχασαν τη ζωή τους 39 φίλαθλοι στον τελικό Λίβερπουλ – Γιουβέντους, παρέμεναν νωπές.

Οι συγκρούσεις μεταξύ Άγγλων και Αργεντινών θεωρούνταν σχεδόν αναπόφευκτες. Οι μεξικανικές αρχές ανέπτυξαν περίπου 2.500 αστυνομικούς, αριθμό αυξημένο κατά 25% σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι του τουρνουά, ενώ αρκετοί αστυνομικοί κινήθηκαν με πολιτικά ανάμεσα στους φιλάθλους για την αποτροπή επεισοδίων.

Τα γεγονότα εκείνης της περιόδου οδήγησαν τις βρετανικές αρχές σε ριζικές αλλαγές. Επιβλήθηκαν αυστηρότερες ποινές για τους ταραξίες, δια βίου απαγορεύσεις εισόδου στα γήπεδα για τους πιο επικίνδυνους χούλιγκαν, εκτεταμένη χρήση καμερών ασφαλείας, καθήμενες εξέδρες και αυστηρότεροι έλεγχοι, μέτρα που άλλαξαν σταδιακά την εικόνα του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Σαράντα χρόνια μετά, η Αγγλία επιστρέφει στο Στάδιο Αζτέκα για τη νοκ άουτ αναμέτρηση με το Μεξικό, όμως οι ανησυχίες πλέον είναι διαφορετικές. Το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε οδηγίες προς τους φιλάθλους που θα ταξιδέψουν στην Πόλη του Μεξικού, εφιστώντας την προσοχή σε περιστατικά κλοπών κινητών τηλεφώνων και νοθείας ποτών, αλλά και στα επεισόδια που καταγράφηκαν μετά την πρόκριση του Μεξικού επί του Ισημερινού.

Παράλληλα, η αγγλική αποστολή κράτησε μυστική την τοποθεσία του ξενοδοχείου της, προκειμένου να αποφύγει πιθανή συγκέντρωση φιλάθλων έξω από αυτό, όπως είχε συμβεί με την εθνική του Ισημερινού.

Η μοναδική «μάχη» πριν από το παιχνίδι δόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Λίαμ Γκάλαχερ των Oasis προέβλεψε νίκη της Αγγλίας με 5-0, με τον Φερ Ολβέρα των Maná να απαντά ειρωνικά, χαρακτηρίζοντας υπερβολική την πρόβλεψη του Βρετανού τραγουδιστή.

Πλέον, η εικόνα των Άγγλων φιλάθλων δεν θυμίζει σε τίποτα εκείνη των δεκαετιών του ’80 και του ’90. Η ατμόσφαιρα στις εξέδρες δημιουργείται πλέον μέσα από τραγούδια όπως το Wonderwall, το Sweet Caroline και το Three Lions, ενώ οι βρετανικές αστυνομικές αρχές χαρακτήρισαν «υποδειγματική» τη συμπεριφορά των Άγγλων οπαδών κατά τη διάρκεια της φάσης των ομίλων του φετινού Μουντιάλ.

Σημαντικό ρόλο σε αυτή τη μεταμόρφωση έπαιξαν και τα προληπτικά μέτρα των τελευταίων ετών. Περισσότεροι από 2.000 οπαδοί που θεωρούνται υψηλού κινδύνου δεν έλαβαν άδεια να ταξιδέψουν για το Μουντιάλ, καθώς υποχρεώθηκαν να παραδώσουν τα διαβατήριά τους στις αρχές μέχρι την ολοκλήρωση της διοργάνωσης. Οι συγκεκριμένες απαγορεύσεις, που μπορούν να έχουν διάρκεια έως και δέκα χρόνια, επιβάλλονται σε άτομα που έχουν καταδικαστεί για βίαια επεισόδια, διατάραξη της δημόσιας τάξης, υποθέσεις ναρκωτικών ή παράνομη μεταπώληση εισιτηρίων.

Έτσι, τέσσερις δεκαετίες μετά το πιο ταραχώδες κεφάλαιο της ιστορίας των Άγγλων φιλάθλων στο Μεξικό, η εθνική Αγγλίας επιστρέφει στο ίδιο σκηνικό με μια εντελώς διαφορετική συνοδεία. Οι χούλιγκαν που κάποτε τρόμαζαν τις εξέδρες αποτελούν πλέον παρελθόν, έχοντας δώσει τη θέση τους σε μια οργανωμένη και πολύ πιο ελεγχόμενη φίλαθλη κουλτούρα.