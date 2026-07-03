Νέα ταξιδιωτικά προνόμια με έκπτωση 10% σε πτήσεις εσωτερικού και 15% σε πτήσεις εξωτερικού της SKY express, έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων με 50% έκπτωση.

Μεγάλη κλήρωση για ένα διπλό αεροπορικό εισιτήριο μετ’ επιστροφής και διαδραστικές δράσεις για τη νέα γενιά.

Μια ξεχωριστή «ταξιδιωτική εμπειρία» είχαν την ευκαιρία να ζήσουν νέοι και νέες που βρέθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης 1 Ιουλίου, στην Πλατεία Συντάγματος, στην ανοιχτή δράση του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και της SKY express, η οποία πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη νέα συνεργασία της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων με την ελληνική αεροπορική εταιρεία.

Από τις 18:00 έως τις 21:00, ένα ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο στην πλατεία Συντάγματος μετατράπηκε σε έναν διαδραστικό χώρο ενημέρωσης και εμπειρίας. Οι επισκέπτες ενημερώθηκαν για τα προνόμια της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, συμμετείχαν στις δράσεις της εκδήλωσης, φωτογραφήθηκαν στο θεματικό photobooth επιλέγοντας τον αγαπημένο τους προορισμό από το δίκτυο της SKY express και δημιούργησαν τη δική τους αναμνηστική ταξιδιωτική φωτογραφία, σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα με μουσική.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η μεγάλη κλήρωση της δράσης, μέσα από την οποία ένας τυχερός θα κερδίσει ένα διπλό αεροπορικό εισιτήριο μετ’ επιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του δικτύου της SKY express, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουλίου, ενώ ο νικητής θα ενημερωθεί απευθείας από τη SKY express.

Παράλληλα, πολλοί νέοι αξιοποίησαν την αποκλειστική δυνατότητα έκδοσης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων με 50% έκπτωση στο κόστος απόκτησής της, κερδίζοντας άμεσα πρόσβαση στα προνόμια που προσφέρει στην Ελλάδα και σε περισσότερες από 35 ευρωπαϊκές χώρες.

Στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας, οι κάτοχοι της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων απολαμβάνουν 10% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και 15% έκπτωση σε πτήσεις εξωτερικού της SKY express, αποκτώντας ακόμη περισσότερες δυνατότητες για ταξίδια και νέες εμπειρίες.

Στόχος της δράσης ήταν να φέρει τους νέους σε άμεση επαφή με τα προνόμια της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, να αναδείξει τα οφέλη της νέας συνεργασίας με τη SKY express και να ενθαρρύνει ακόμη περισσότερους νέους να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει η Κάρτα για μεγαλύτερη κινητικότητα, εξωστρέφεια και συμμετοχή.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε η Πρόεδρος του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Άννα Ροκοφύλλου, η οποία συνομίλησε με νέους και νέες, επισκέφθηκε τους χώρους των δράσεων και συμμετείχε στο θεματικό photobooth της εκδήλωσης.



Η Πρόεδρος του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Άννα Ροκοφύλλου, δήλωσε:

«Η σημερινή δράση απέδειξε ότι όταν δημιουργούνται ουσιαστικές συνεργασίες με πραγματικό όφελος για τη νέα γενιά, οι νέοι ανταποκρίνονται. Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων εξελίσσεται διαρκώς, προσφέροντας ολοένα και περισσότερες δυνατότητες στους κατόχους της. Η συνεργασία μας με τη SKY express αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, ενισχύοντας την κινητικότητα, την εξωστρέφεια και την πρόσβαση των νέων σε νέες εμπειρίες και ευκαιρίες.»



Η στρατηγική συνεργασία του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και της SKY express επιβεβαιώνει την κοινή δέσμευση για τη δημιουργία ουσιαστικών προνομίων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της νέας γενιάς. Μέσα από πρωτοβουλίες όπως αυτή, ενισχύεται η κινητικότητα των νέων, διευρύνονται οι δυνατότητες ταξιδιού και δημιουργούνται περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής, γνώσης και εμπειριών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και η SKY express συνεχίζουν να επενδύουν σε συνεργασίες με μετρήσιμο όφελος για τους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, διευρύνοντας διαρκώς το δίκτυο παροχών και ευκαιριών για τη νέα γενιά. Οι αναλυτικοί όροι της συνεργασίας, οι παρεχόμενες εκπτώσεις και όλες οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στις επίσημες ψηφιακές πλατφόρμες του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και της SKY express.