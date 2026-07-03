Τραγική εξέλιξη είχαν οι διακοπές ενός 17χρονου Βρετανού, ο οποίος έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου νωρίς το πρωί της Παρασκευής στο Χαλάνδρι.

Ο νεαρός, ο οποίος βρισκόταν οικογενειακά στην Ελλάδα για διακοπές, ήταν την ώρα του σοβαρού ατυχήματος μαζί με έναν φίλο του.

Σύμφωνα με την κατάθεση που έδωσε ο φίλος του στους αστυνομικούς, οι δύο τους είχαν πάει προηγουμένως στο Νέο Ηράκλειο για βόλτα και αγόρασαν παράνομα αλκοόλ από ένα μίνι μάρκετ.

Ο φίλος του υποστήριξε ότι αυτό έγινε επειδή ο 17χρονος επέδειξε πλαστό δίπλωμα οδήγησης.

Ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ συνελήφθη για έκθεση και για παράβαση της νομοθεσίας περί καπνικών και αλκοόλ.

Σχετικά με το χρονικό της υπόθεσης, περίπου στις 05:00 ένας 17χρονος Άγγλος έπεσε στο κενό, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, από μπαλκόνι πρώτου ορόφου ξενοδοχείου, που βρίσκεται επί της οδού Σουρή στο Χαλάνδρι.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται με πολλαπλά τραύματα.

Η κατάσταση του παιδιού κρίνεται ως εξαιρετικά σοβαρή και, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 17χρονος είναι κλινικά νεκρός.