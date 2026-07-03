Την ενοχή του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά και της πρώην διευθύντριας Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων του Οργανισμού, Αθανασίας Ρέππα για τους χειρισμούς τους στην υπόθεση των ελέγχων και το πόρισμα της Παρασκευής Τυχεροπούλου, η οποία αποτελεί πρόσωπο «κλειδί» στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων, αποφάσισε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών.

Το δικαστήριο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση και έκρινε ένοχους τους δύο κατηγορούμενους για τα πλημμελήματα της υπόθαλψης εγκληματία και της παράβασης καθήκοντος, ενώ ως προς το αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφου δήλωσε αναρμόδιο, παραπέμποντας το σκέλος αυτό στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων.

Και αυτό γιατί οι δικαστές έκριναν πως η συγκεκριμένη πράξη διαπράχθηκε σε βαθμό κακουργήματος λόγω της υλικής ζημιάς που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Η απόφαση αποδοκιμάστηκε καθώς μέλη του ακροατηρίου στο άκουσμα της φώναξαν προς το δικαστήριο ότι πρόκειται για «άδικη απόφαση».

Η πρόεδρος από έδρας διάβασε το σκεπτικό της απόφασης με την οποία μετά από πολύμηνη διαδικασία κρίθηκαν ένοχοι οι κατηγορούμενοι. «Το δικαστήριο πείστηκε ότι αποδείχθηκε πως το 2018 παρουσιάστηκε μια εντυπωσιακή αύξηση στους αριθμούς των βοσκοτοπιών όπως έχει επισημάνει και η κατηγορούμενη Αθ. Ρέππα, ενώ υπήρχαν υποψίες για συστηματική απάτη και διοχέτευση κονδυλίων μέσω μηχανισμών σε παραγωγούς» ανέφερε και συνέχισε: «Μέσω αυτού του περιβάλλοντος ο νέος τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρ. Βάρρας αναλαμβάνει και δίνει εντολή ελέγχου, δυνάμει της οποίας η Παρασκευή Τυχεροπούλου κατέγραψε τα ευρήματά της και κατέθεσε αναφορά. Σε αυτό το περιβάλλον και έχοντας γνώση των προβλημάτων που μαρτυρούν γνώση των Μελά και Ρέππα, οι δύο κατηγορούμενοι σύμφωνα με τη δικανική πεποίθηση του δικαστηρίου δεν τέλεσαν τις πράξεις που όφειλαν να τελέσουν».

Η πρόεδρος εξήγησε πως αποφάσισαν το διαχωρισμό της δικογραφίας σε ό,τι αφορά το αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφου.

«Το δικαστήριο διαχωρίζει τη δικογραφία με χωρισμό της πρώτης πράξης από τις λοιπές πράξεις. Κηρύσσει καθ’ ύλην αναρμόδιο για την πρώτη πράξη καθότι πρόκειται για κακουργηματική πράξη γιατί το συνολικό όφελος βλάβης υπολογίζεται άνω των 120.000 ευρώ και παραπέμπει την πράξη στο αρμόδιο δικαστήριο που είναι Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων. Τέλος, κρίνει ομόφωνα ενόχους τους κατηγορούμενους για υπόθαλψη εγκληματία και για παράβαση καθήκοντος, ομόφωνα ενόχους για μερικότερες πράξεις» κατέληξε.

Το δικαστήριο αναγνώρισε την ελαφρυντική περίσταση του πρότερου σύννομου βίου στους κατηγορούμενους κατά πλειοψηφία (2-1), ενώ νωρίτερα ο εισαγγελέας είχε ζητήσει να απορριφθούν τα σχετικά αιτήματα.

«Η ελαφρυντική περίσταση του πρότερου σύννομου βίου πρέπει να αποκλειστεί στην συγκεκριμένη περίπτωση. Οι κατηγορούμενοι με τις πράξεις τους, καθημερινά υπέθαλπταν 80 εγκληματίες, για χρονικό διάστημα ενός έτους και οκτώ μηνών. Οι πράξεις τους είχαν διεθνές αντίκτυπο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με αποτέλεσμα να μειώνεται η αξιοπιστία της χώρας μας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση» ανέφερε χαρακτηριστικά ο εισαγγελικός λειτουργός.

Αναβάθμιση της κατηγορίας

Ο εισαγγελέας της έδρας, Αναστάσιος Παναγάκος, είχε εισηγηθεί την ενοχή των δύο πρώην στελεχών του Οργανισμού για τα αδικήματα της υπεξαγωγής εγγράφου από κοινού, αδίκημα για το οποίο ζήτησε την αναβάθμιση της κατηγορίας σε κακούργημα, της υπόθαλψης εγκληματία από κοινού κατ’ εξακολούθηση και της παράβασης καθήκοντος από κοινού κατ’ εξακολούθηση, σε βαθμό πλημμελήματος.

Σύμφωνα με τον εισαγγελικό λειτουργό, από την ακροαματική διαδικασία προέκυψε πως, ως υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ, απέκρυψαν σκοπίμως από τη δικαιοσύνη την «έκθεση Τυχεροπούλου», προκειμένου να μη διαπιστωθεί ότι οι εμπλεκόμενοι παραγωγοί εξαπατούσαν τον Οργανισμό.

Για το λόγο αυτό εκτίμησε ότι η πράξη της υπεξαγωγής εγγράφου δεν συνιστά πλημμέλημα αλλά κακούργημα και ζήτησε το δικαστήριο να κηρυχθεί καθ’ ύλην αναρμόδιο και η υπόθεση να παραπεμφθεί στο αρμόδιο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο κατηγορούμενοι στις απολογίες τους αρνήθηκαν όσα τους αποδίδονται. Μάλιστα, ο κ. Μελάς έκανε λόγο για επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα.