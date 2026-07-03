Η κατάρρευση κτιρίου στα Πετράλωνα έφερε ξανά στο προσκήνιο παλαιότερες υποθέσεις με σοβαρές αστοχίες σε οικοδομικές εργασίες. Ανάμεσα σε όσους θυμήθηκαν μια αντίστοιχη εμπειρία είναι ο επιχειρηματίας Μιχάλης Μπερεκέτης, ο οποίος το 2022 είδε το κτίριο όπου στεγαζόταν η επιχείρησή του στον Βοτανικό να υφίσταται σοβαρές ζημιές και τελικά να κατεδαφίζεται.

Το ακίνητο, που βρισκόταν στην οδό Σπύρου Πάτση 119, υπέστη εκτεταμένες φθορές εξαιτίας εργασιών εκσκαφής σε γειτονικό οικόπεδο, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο ίδιος. Σχεδόν τρία χρόνια μετά, η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται στις δικαστικές αίθουσες, καθώς διεκδικεί δικαίωση για τις ζημιές που υπέστη.

«Κάθε εργασία δίπλα μας άφηνε και μια νέα ζημιά»

Ο επιχειρηματίας περιγράφει μια κατάσταση που, όπως λέει, επιδεινωνόταν μέρα με τη μέρα όσο προχωρούσαν οι εργασίες στο όμορο οικόπεδο.

Όπως αναφέρει, κάθε εκσκαφή και κάθε χτύπημα από τα μηχανήματα συνοδευόταν από νέες ρωγμές στους τοίχους, σπασμένα πλακάκια και εμφανείς φθορές στο κτίριο, μέχρι που λίγο πριν από τα Χριστούγεννα του 2022 σημειώθηκε η σοβαρή καθίζηση που οδήγησε τελικά στην κατεδάφισή του.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι πριν από την κατάρρευση είχαν εμφανιστεί ξεκάθαρα σημάδια κινδύνου. Ρωγμές στους τοίχους, έντονοι θόρυβοι και συνεχείς μετακινήσεις του κτιρίου, όπως περιγράφει, δημιουργούσαν καθημερινά ανησυχία στους ανθρώπους που βρίσκονταν στον χώρο. Παράλληλα, σημειώνει ότι, παρότι έγινε προσπάθεια αντιστήριξης του κτιρίου, αυτή πραγματοποιήθηκε όταν πλέον η κατάσταση είχε επιδεινωθεί σημαντικά.

Ο δικαστικός αγώνας συνεχίζεται

Σχεδόν τρία χρόνια μετά το περιστατικό, η δικαστική διαμάχη παραμένει σε εξέλιξη, με τον επιχειρηματία να διεκδικεί ευθύνες για τις ζημιές που προκλήθηκαν στην περιουσία του.

Η πρόσφατη κατάρρευση στα Πετράλωνα, όπως λέει, επανέφερε μνήμες από τα γεγονότα του 2022 και αναδεικνύει την ανάγκη αυστηρής τήρησης των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών. Οι δύο υποθέσεις, αν και αφορούν διαφορετικά περιστατικά, αναζωπυρώνουν τη συζήτηση γύρω από την ασφάλεια των οικοδομικών εργασιών σε κατοικημένες περιοχές.