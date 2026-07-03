Δύο οδηγοί μοτοσυκλετών τραυματίστηκαν θανάσιμα σε τροχαία δυστυχήματα που συνέβησαν σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και της Ηλείας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, στο πρώτο τροχαίο ένας 42χρονος, οδηγώντας μοτοσυκλέτα στην επαρχιακή οδό Μύτικα-Φυτειών, στην Αιτωλοακαρνανία, παρέσυρε ζώο με αποτέλεσμα το δίκυκλο να εκτραπεί από την πορεία του και ο οδηγός να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο δεύτερο τροχαίο, ένας 58χρονος έχασε την ζωή του όταν η δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε, στην περιοχή του Κάτω Σαμικού, της Ηλείας, εξετράπη, για άγνωστη ακόμα αιτία, από την πορεία της και προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού.

Από τους άνδρες των ΑΤ Κατούνας και Κρεστένων διενεργείται προανάκριση για τη διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης των δύο τροχαίων δυστυχημάτων.