Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε από τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, να δώσει στη δημοσιότητα τους 2.000 κωδικούς προϊόντων για μειωμένες τιμές στο ράφι και σημείωσε πως αν δεν το πράξει θα είναι βαρύτατα εκτεθειμένος και θα ομολογεί την εξαπάτηση.

Ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του επικαλέστηκε τα όσα είπε ο Απόστολος Πεταλάς, γενικός διευθυντής της Ένωσης Super Market Ελλάδας που εκπροσώπησε την Ένωση στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, ο οποίος ρωτήθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί για τους οποίους δεσμεύθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης ότι θα διατηρηθούν μειωμένες τιμές.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, ο γενικός διευθυντής της Ένωσης των Super Market απάντησε πως «τα super market δεν γνωρίζουν ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί ούτε ποιες κατηγορίες αφορούν και ο μόνος που το γνωρίζει είναι ο υπουργός Ανάπτυξης, κ. Θεοδωρικάκος».

«Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Η κυβέρνηση δεν διαπραγματεύεται, πάει με τα χέρια κατεβασμένα και παρακαλάει να σταθεροποιηθούν τιμές για το διάστημα που θα διαρκέσει η προεκλογική περίοδος. Κοροϊδεύει και εξαπατά τους καταναλωτές», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Πρόσθεσε επίσης ότι είναι αδιανόητο οι κοινωνικοί εταίροι που εμπλέκονται στο ζήτημα να μην γνωρίζουν ποια είναι τα προϊόντα, στα οποία μειώθηκαν τιμές.

Τέλος, επέκρινε την κυβέρνηση ότι πετάει νούμερα που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα για επικοινωνιακούς λόγους και πως εμπαίζει την κοινωνία ανερυθρίαστα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.