Εικόνες βγαλμένες από ταινία καταγράφηκαν στη γέφυρα του Ρίου – Αντιρίου με πρωταγωνιστές Γάλλους Αλπινιστές και στόχο την εγκατάσταση αντικεραυνικών συστημάτων.

Όπως δείχνουν τα όσα κατέγραψε η κάμερα του ΕΡΤnews οι Γάλλοι εναερίτες σε ρόλο Τομ Κρουζ κλήθηκαν να φέρουν εις πέρας άλλη μια «Επικίνδυνη Αποστολή».

Όπως μετέδωσε ο Νίκος Γιαπρακάς από το σημείο, πρόκειται για μια επιχείρηση από την ομάδα των «Γάλλων Αλπινιστών», όπως αποκαλούνται, που γίνεται για πρώτη φορά σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σε καμία άλλη γέφυρα του κόσμου δεν έχουν πραγματοποιηθεί ανάλογες εργασίες. Η ομάδα των Γάλλων ειδικών, αφού κατεβάζει τα αλεξικέραυνα, τα απλώνει κατά μήκος του πεζοδρομίου, προκειμένου να συντηρηθούν και στη συνέχεια να επανατοποθετηθούν.

Η διαδικασία θα κρατήσει καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και θα εκτελείται χωρίς να απαιτηθεί να γίνει διακοπή στην κυκλοφορία των οχημάτων στο εμβληματικό αυτό έργο.

Οι εργασίες έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον επιστημόνων, αλλά και πανεπιστημίων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς αποτελούν μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για νέους μηχανικούς να δουν από κοντά πώς γίνεται η συντήρηση ενός τέτοιου έργου.