Ο αγώνας Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήριο για τους «32» του Μουντιάλ 2026 ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Παρασκευή (3/7).

Η Αλμπισελέστε φυσικά, κάτοχος του τίτλου, είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί για τη νίκη και την πρόκριση στους «16», έχοντας απέναντί της μιας ομάδα που ήδη έχει κάνει περισσότερα από όσα θα περίμενε κανείς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

15:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ώρα Μουντιάλ

15:00 Novasports Start Wimbledon

15:30 Novasports Prime Wimbledon

17:30 Novasports Start Wimbledon

18:00 Novasports Prime Wimbledon

20:00 Novasports Start Wimbledon

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ώρα Μουντιάλ

20:30 Novasports Prime Wimbledon

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αυστραλία – Αίγυπτος Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου

01:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήριο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου

04:30 ΕΡΤ1 Κολομβία – Γκάνα Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου