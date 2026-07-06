Ιδιαίτερα συγκινημένος ήταν ο Έρος Ραμαζότι στον γάμο της κόρης του, Αουρόρα, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 4 Ιουλίου στη Σικελία.

Η 29χρονη κόρη του Ιταλού τραγουδιστή και της πρώην συζύγου του, Μισέλ Χουνζίκερ, παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Γκοφρέντο Τσέρτσα, έχοντας στο πλευρό της την οικογένεια και τους φίλους της.

Μία ημέρα μετά την τελετή, η Αουρόρα μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες από την ξεχωριστή στιγμή. Σε ένα από τα στιγμιότυπα, ο πατέρας της τη συνοδεύει προς τον γαμπρό, ενώ σε άλλο φαίνεται να παρακολουθεί το μυστήριο με δάκρυα στα μάτια.

Se ieri ho storto il naso a quella casacca usata per la firma al comune, stasera dico che la Aurora Ramazzotti sta proprio bene con quest’abito, forse avrei alzato i capelli, però nel complesso mi piace tantissimo, auguri! pic.twitter.com/5mNhPhePBL — Nina 🌸 (@ninakreuz) July 4, 2026

Φωτογραφίες και βίντεο δημοσίευσαν και αρκετοί καλεσμένοι, παρουσιάζοντας στιγμές τόσο από την τελετή όσο και από τη δεξίωση που ακολούθησε.

Η Αουρόρα συνόδευσε την ανάρτησή της με ένα συγκινητικό μήνυμα: «Μόλις ξαναέπιασα το κινητό μου, μετά τις πιο απίστευτες 72 ώρες της ζωής μου. Ετοιμαστείτε, γιατί θα σας κουράζω με αναρτήσεις για τον επόμενο μήνα. Ούτε στα πιο όμορφα όνειρά μου. 04.07.26».