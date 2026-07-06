Ο ισχυρός άνδρας του ποδοσφαιρικού τμήματος του Τριφυλλιού, Στέφανος Κοτσόλης αναφέρθηκε στην επιλογή του Τζέικομπ Νίστρουπ, στις μεταγραφές που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, στο πλάνο που υπάρχει για την ακαδημία, την στελέχωση της πρώτης ομάδας αλλά και το πως βιώνει ο ίδιος την παρουσία στην ομάδα της καρδιάς του.

Για την πορεία της προετοιμασίας

«Είμαι γενικότερα ευχαριστημένος από την επιλογή του προπονητή, την δουλειά που κάνει, τις κινήσεις που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Θεωρώ βέβαια ότι υπάρχει λίγο υπέρμετρος ενθουσιασμός για την χρονική στιγμή που βρισκόμαστε. Δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό, αλλά νομίζω ότι η εποχή αυτή είναι πιο πολύ για δουλειά και λιγότερο για λόγια. Νομίζω όμως ότι την δεδομένη στιγμή είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο και από άποψη προσθηκών και από την δουλειά που γίνεται από τον προπονητή, οπότε θέλω να είμαι αισιόδοξος για την συνέχεια».

Για το φετινό πρωτάθλημα

«Καταρχήν ο κόσμος έχει δίκιο να είναι δυσαρεστημένος και να “διψάει” για το Πρωτάθλημα. Δεν είναι φυσιολογικό για έναν σύλλογο σαν τον Παναθηναϊκό να έχει μείνει 16 χρόνια μακριά από τον συγκεκριμένο τίτλο. Οπότε συμμεριζόμαστε και αντιλαμβανόμαστε την πίεση που υπάρχει και τις προσδοκίες για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος. Από εκεί και πέρα, επειδή όπως είπατε έχουν γίνει πολλές αλλαγές, στόχος είναι να δημιουργηθεί μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Μια ομάδα που σε κάθε παιχνίδι θα διεκδικεί τη νίκη, θα “διψάει” για τη νίκη και την επιτυχία και όπως είπα και πριν θέλω να είμαι αισιόδοξος ότι θα φτάσουμε μέχρι το τέλος του δρόμου και όλοι θα είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα».

Για τις μεταγραφές

«Σε μια μεταγραφική περίοδο πολλές φορές μεταβάλλονται τα δεδομένα. Καταλαβαίνετε ότι προτεραιότητα αυτή την στιγμή είναι η θέση του αριστερού μπακ, αφού στο ρόστερ τώρα υπάρχει μόνο ο Κυριακόπουλος. Άρα η θέση που αυτή την στιγμή επείγει να ενισχυθούμε είναι αυτή. Για τις υπόλοιπες έχουμε μπροστά μας κάποια φιλικά παιχνίδια, περιμένουμε την τελική αξιολόγηση του προπονητή για κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα και ανάλογα θα πράξουμε το επόμενο διάστημα. Έχουμε καλύψει κάποιες βασικές ανάγκες, οπότε αυτό μας δίνει μια ηρεμία να μην κάνουμε βεβιασμένες κινήσεις (γιατί καμία από αυτές που κάναμε δεν ήταν βεβιασμένη) και όποια κίνηση κάνουμε να είναι κατόπιν σκέψεως και σύμφωνης γνώμης και του προπονητή».

Για τους φετινούς στόχους

«Θα ξεκινήσω από το δεύτερο σκέλος. Θα είναι άδικο να εκφέρω άποψη για το τι γινόταν τα τελευταία χρόνια. Αυτοί που ήταν στην ομάδα έχουν καλύτερη εικόνα. Καλό θα ήταν να μην μιλάμε για το παρελθόν, απλώς να δούμε πώς θα κάνουμε το μέλλον καλύτερο. Όσον αφορά την Ευρώπη, μια λέξη πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας, την διάκριση. Τώρα τι σημαίνει διάκριση; Θα το δούμε στην πορεία. Αυτή την στιγμή είμαστε στην φάση που πρέπει να κάνουμε 3/3. Είναι λίγο πρώιμο να πούμε τι σημαίνει διάκριση, τώρα υπάρχει μόνο ο πρώτος προκριματικός γύρος»