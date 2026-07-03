Οι δηλώσεις του γραμματέα της ΝΔ, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, για την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα, έχουν προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση, με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να ανταλλάσσουν σφοδρές αιχμές για τη ρητορική που ακολούθησε το περιστατικό.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» το πρωί της Παρασκευής 3 Ιουλίου, υπερασπίστηκε τις τοποθετήσεις του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι «ο κ. Κυρανάκης δεν έριξε κανένα λάδι στη φωτιά, είπε μια πραγματικότητα», ενώ έκανε λόγο για «αριστερή τρομοκρατία που στοχοποιεί».

«Το 2015-2019 ο ΣΥΡΙΖΑ νομοθέτησε τον ποινικό κώδικα, η μεταφορά εκρηκτικών μηχανισμών να γίνει από κακούργημα πλημμέλημα. Αυτοί που προχθές μετέφεραν τα γκαζάκια εάν είχαμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν πλημμέλημα εάν τους έβρισκε η αστυνομία. Εμείς το επαναφέραμε σε κακούργημα».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ νομοθέτησε να μειωθούν οι ποινές στα εγκλήματα τρομοκρατίας, κατήργησε τις φυλακές τύπου Γ, έδωσε τη δυνατότητα να παίρνει άδεια ο αρχιτρομοκράτης Κουφοντίνας και η νεολαία του πήγαινε μπροστά με πανό “Γεννήθηκα 17Ν”».

Στη συνέχεια, μίλησε για τις δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου τις οποίες χαρακτήρισε «χυδαιότητες», συμπληρώνοντας πως «είναι πολιτικός οχετός, αυτό που είπε μας κάνει πραγματικά να εξοργιζόμαστε».

«Η ΝΔ ήταν πάντα ξεκάθαρη, ότι όταν υπάρχει βία είναι καταδικαστέα. Άλλοι κάνουν επιλογή τη βία. Είμαστε θύματα πόλωσης, όταν λένε ότι είμαστε εγκληματική οργάνωση, ότι ήμασταν δολοφόνοι για τα Τέμπη, ότι είμαστε κόμμα παιδεραστών και παιδοβιαστών. Επενδύουν στον τοξικό λόγο για να κάνουν αντιπολίτευση και υπάρχει μία πολιτική ανοχή με τη ρητορική που αναπτύσσουν και μερικές φορές τη συμπάθεια που δείχνουν», συμπλήρωσε ο Θάνος Πλεύρης.

«Είχαν ως στόχο άτομα που ήταν απλώς ψηφοφόροι της ΝΔ, ένας πρώην βουλευτής, ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής και μία υποψήφια βουλευτής. Έχουμε μια στοχοποίηση που λέει “και απλός ψηφοφόρος της ΝΔ να είσαι, για μένα είσαι ταξικός αντίπαλος, εχθρός και θα σε στοχοποιήσω”».

Τέλος, μίλησε για το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά: «Ευελπιστώ ότι δεν θα υλοποιηθεί. Εμείς πρώτοι, οι δεξιοί της ΝΔ, θα πρέπει να πείσουμε τους ψηφοφόρους μας ότι η παράταξη εκπροσωπείται από τη ΝΔ. Ελπίζω ο πρώην πρωθυπουργός θα αξιολογήσει τα πάντα. Τον εκτιμώ, θεωρώ ότι ήταν καλός πρωθυπουργός, ελπίζω όμως ότι δεν θα κάνει το επόμενο βήμα».