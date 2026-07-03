Ένα ζευγάρι από το Μέιν των ΗΠΑ βρέθηκε μπροστά σε ένα απρόσμενο και επικίνδυνο περιστατικό, όταν είδε μια μαύρη αρκούδα να καταδιώκει με μεγάλη ταχύτητα ένα μωρό άλκη (σ.σ. είδος ελαφιού στη Βόρεια Αμερική), σε δασική περιοχή της πολιτείας.

Οι Έλβια και Τοντ Μάλκολμ βρίσκονταν στο «Telos Township» και ετοιμάζονταν για ψάρεμα, όταν παρατήρησαν μια θηλυκή άλκη με το μικρό της να κινούνται ανήσυχα μέσα στο δάσος.

«Είπα στην Έλβια: “Πιάσε το κινητό σου, γιατί θα έχεις την ευκαιρία να τραβήξεις φωτογραφία μια άλκη”», δήλωσε ο Τοντ Μάλκολμ στο Associated Press. Αφού το ζευγάρι πάρκαρε το φορτηγάκι του για να παρατηρήσει τα άγρια ζώα, είδαν ότι η ενήλικη άλκη φαινόταν ταραγμένη και σε κατάσταση άμυνας.

Λίγο αργότερα, το μωρό άλκη και η αρκούδα ξεπρόβαλαν ξαφνικά από το δάσος, κατευθυνόμενα προς το όχημα του ζευγαριού. Ο Τοντ Μάλκολμ αντέδρασε άμεσα, βάζοντας μπροστά τη μηχανή του αυτοκινήτου και επιταχύνοντας ώστε να μπει ανάμεσα στα δύο ζώα και να απομακρύνει την αρκούδα.

«Απλώς πάτησα το γκάζι. Ήξερα τι έπρεπε να κάνω και απλώς το έκανα». Ο Τοντ σημείωσε ότι δεν ήθελε να βλάψει την αρκούδα, αλλά ήθελε να οδηγήσει το φορτηγό ανάμεσα στα ζώα για να ελευθερώσει τη μικρή άλκη. «Δεν σκέφτηκα ούτε μία στιγμή να τραυματίσω την αρκούδα, αλλά μόνο ότι έπρεπε να μπω ανάμεσα για να σώσω το μικρό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η παρέμβασή του είχε αποτέλεσμα, καθώς η αρκούδα απομακρύνθηκε σώα προς το δάσος, εγκαταλείποντας την καταδίωξη.

«Μόλις το μικρό πέρασε το φορτηγό και καταφέραμε να κάνουμε την αρκούδα να σταματήσει την καταδίωξη, κοίταξα προς τον δρόμο και είδα ότι η μαμά άλκη ήταν και πάλι μαζί με το μωρό της».

Το ζευγάρι κατέγραψε το περιστατικό μέσα από το όχημά του (σ.σ. το βίντεο δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα), ενώ μετά το συμβάν συνέχισε κανονικά τη διαδρομή του για ψάρεμα, σύμφωνα με τη New York Post.