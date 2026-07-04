Να «δέσει» τον Ορμπελίν Πινέδα για πολλά χρόνια θέλει η ΑΕΚ. Όπως αναφέρουν στο Μεξικό η Ένωση θα προσφέρει στον 30χρονο μέσο νέο τριετές συμβόλαιο.

Ο Πινέδα δεσμεύεται με την ΑΕΚ για έναν ακόμη χρόνο και οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν από τώρα να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους και για τα επόμενα χρόνια.

Μάλιστα το νέο συμβόλαιο θα είναι με αυξημένες αποδοχές, θέλοντας να τον δελεάσουν ώστε να υπογράψει με την επιστροφή του από το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, όπου βρίσκεται με την εθνική του ομάδα.

Ο Πινέδα με την ΑΕΚ έχει 174 συμμετοχές με 20 γκολ και 17 ασίστ και έχει κατακτήσει 2 πρωταθλήματα και 1 Κύπελλο.