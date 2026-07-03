Η Ζόζεφιν ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό», όπου κλήθηκε να απαντήσει αν έχει παντρευτεί με τον Νίνο.

«Δεν ισχύει ότι έχουμε παντρευτεί. Με ρωτάνε συνέχεια τα ίδια και το είπα για πλάκα. Δεν έχουμε παντρευτεί σίγουρα. Δε μου έχει κάνει πρόταση γάμου, αλλά κουράστηκα να απαντάω σε τέτοιες ερωτήσεις. Το κουράστηκα εννοώ ότι το ακούω κάθε μέρα και, εντάξει, ζούμε την κάθε μας μέρα. Δεν έχουμε σκεφτεί αν θα παντρευτούμε. Δεν μας ενδιαφέρει, είμαστε πολύ καλά μαζί», είπε η τραγουδίστρια.

Στο πλατό της εκπομπής ήταν και η μητέρα της Ζόζεφιν, η οποία ανέφερε: «Ο Νίνο την προσέχει πολύ. Την αγαπάει την κόρη μου και τον αγαπάει κι εκείνη. Και οι δύο αγαπάνε πολύ ο ένας τον άλλο. Λέω αλήθειες! Είναι τρελά ερωτευμένοι. Όταν είχαν χωρίσει, είχε πέσει στα πατώματα κι έκλαιγε».