Η Μαντόνα επέστρεψε με το νέο της άλμπουμ «Confessions 2», το οποίο ήδη έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις. Οι κριτικοί επαινούν τη νέα της δουλειά, τονίζοντας πως η βασίλισσα της ποπ δεν διστάζει να μιλήσει με αιχμηρό και προσωπικό τρόπο για δύσκολες στιγμές της ζωής της.

Άλλωστε, η Μαντόνα δεν απέφυγε ποτέ να είναι αποκαλυπτική με το κοινό της. Στη διάρκεια της καριέρας της έχει μιλήσει ανοιχτά για την ψυχική υγεία, τις προσωπικές της σχέσεις, τις οικογενειακές εντάσεις και τις εμπειρίες που τη σημάδεψαν.

Στο νέο άλμπουμ, η τραγουδίστρια φέρεται να αφήνει αιχμές για τον πρώην σύζυγό της, Σον Πεν, αλλά και για την εκλιπούσα μητριά της, Τζόαν, ενώ κάνει αναφορές και στη δύσκολη σχέση της με την κόρη της, Λούρδη. Το άλμπουμ έχει ήδη λάβει θετικές κριτικές, με τον Έιντριαν Θριλς της Daily Mail να του δίνει τέσσερα αστέρια.

Η Μαντόνα ξέρει καλά πώς να βρίσκεται στο επίκεντρο. Πρόσφατα, μίλησε και για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε με σήψη, η οποία την έφερε, όπως έχει πει, κοντά στον θάνατο και την άφησε σε κώμα για δύο ημέρες.

Με αφορμή τη μουσική της επιστροφή, η Daily Mail στρέφεται ξανά σε μερικές από τις πιο πολυσυζητημένες αποκαλύψεις της ζωής και της καριέρας της.

Madonna's biggest Confessions: Steamy lesbian flings, a secret romance with Tupac Shakur and her favourite famous lover – how pop's biggest sinner is back to reveal even more with her new record https://t.co/05AYzRFKTn — Daily Mail (@DailyMail) July 3, 2026

Το μυστικό ειδύλλιο με τον Τουπάκ Σακούρ

Για χρόνια υπήρχαν φήμες ότι η Μαντόνα είχε ζήσει ένα σύντομο ειδύλλιο με τον Τουπάκ Σακούρ. Η σχέση τους, όμως, επιβεβαιώθηκε πολλά χρόνια αργότερα, το 2015.

Μιλώντας στο «The Howard Stern Show», η Μαντόνα είχε αποκαλύψει: «Έβγαινα τότε με τον Τουπάκ Σακούρ και το θέμα είναι ότι εκείνος με είχε κάνει να βλέπω τη ζωή πιο έντονα, γενικά».

Η Ρόζι Πέρεζ είχε υποστηρίξει ότι εκείνη τους γνώρισε. Όπως είχε πει στο «The View» το 2015, όλα ξεκίνησαν στα Soul Train Music Awards, όταν η Μαντόνα την πλησίασε και της έδειξε ενδιαφέρον για τον ράπερ. Η Πέρεζ μετέφερε στον Τουπάκ ότι η Μαντόνα ήθελε να τον γνωρίσει και εκείνος της ζήτησε να κανονίσει τη γνωριμία.

Ο Τουπάκ Σακούρ αναφέρθηκε έμμεσα στη σχέση του με τη Μαντόνα σε επιστολή του από το 1995, η οποία δημοσιεύθηκε το 2017. Στο γράμμα του εξηγούσε πως, για εκείνη, το να εμφανίζεται με έναν μαύρο άνδρα δεν θα έβλαπτε την καριέρα της, αλλά ίσως την έκανε να φαίνεται ακόμη πιο ανοιχτή και ενδιαφέρουσα. Για τον ίδιο, όμως, όπως έγραφε, υπήρχε η ανησυχία ότι λόγω της δημόσιας εικόνας του θα απογοήτευε ένα μεγάλο μέρος του κοινού που τον είχε διαμορφώσει.

Στην ίδια επιστολή, της έγραφε ότι θα ήθελε πολύ να τη δει από κοντά και να μιλήσουν πρόσωπο με πρόσωπο, σημειώνοντας πως η εμπειρία που ζούσε τον είχε μάθει να μην θεωρεί τον χρόνο δεδομένο.

Οι δηλώσεις της για τα ναρκωτικά

Η Μαντόνα έχει μιλήσει στο παρελθόν και για τη χρήση ναρκωτικών, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν ήταν κάτι που ταίριαζε στον τρόπο ζωής της.

Σε συνέντευξή της στο MOJO Magazine είχε πει πως δεν είχε την αντοχή να κάνει χρήση ναρκωτικών, καθώς μετά ένιωθε εξαντλημένη για ημέρες. Όπως είχε εξηγήσει, δεν ήθελε αυτή την ταλαιπωρία στη ζωή της και δεν θεωρούσε ότι άξιζε το τίμημα. Η ίδια είχε παραδεχθεί ότι όταν ήταν νεότερη, στη δεκαετία των 20 της, δοκίμασε κάποια πράγματα, αλλά δεν έκανε ποτέ υπερβολές. Ως χορεύτρια, ήθελε να προστατεύει το σώμα της και να νιώθει καλά σωματικά.

Σε άλλη συνέντευξή της στο Interview Magazine το 2014, είχε μιλήσει πιο φιλοσοφικά για το θέμα, λέγοντας πως πολλοί άνθρωποι παίρνουν ναρκωτικά επειδή πιστεύουν ότι έτσι θα συνδεθούν με τον Θεό ή με ένα ανώτερο επίπεδο συνείδησης. Όπως είχε πει, όμως, αυτή είναι η ψευδαίσθηση των ναρκωτικών: μπορεί να σου δώσουν την αίσθηση ότι πλησιάζεις κάτι ανώτερο, αλλά τελικά μπορούν να σε καταστρέψουν. Η ίδια είχε προσθέσει ότι, όποτε δοκίμαζε κάτι, μετά έπινε πολύ νερό προσπαθώντας να το αποβάλει από τον οργανισμό της.

Οι σχέσεις της με γυναίκες

Η ερωτική ζωή της Μαντόνα υπήρξε πάντα αντικείμενο συζήτησης. Το 2024 αποκαλύφθηκε ότι είχε ζήσει ένα έντονο ειδύλλιο με την Τζένι Σιμίζου.

Η Μαντόνα είχε ήδη προκαλέσει αίσθηση με το φιλί της επί σκηνής με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς το 2003, όμως η σχέση της με τη Σιμίζου έγινε ευρύτερα γνωστή πολλά χρόνια αργότερα.

Η Τζένι Σιμίζου έγραψε στα απομνημονεύματά της ότι η σχέση τους δεν βασιζόταν σε έναν βαθύ συναισθηματικό δεσμό, αλλά κυρίως στη σωματική έλξη και το πάθος. Περιέγραψε, μάλιστα, ότι της άρεσε να βρίσκεται στη διάθεση της Μαντόνα και να την καλεί εκείνη όποτε το ήθελε.

Η Μαντόνα είχε επίσης συνδεθεί με την κωμικό Σάντρα Μπέρνχαρντ. Οι δύο τους έγιναν αχώριστες το 1988, ενώ η τραγουδίστρια φέρεται να είχε ζήσει και ένα ειδύλλιο με την Ίνγκριντ Κασάρες από την Κούβα.

Η σχέση της με την Καθολική Εκκλησία

Η Μαντόνα δεν έμεινε ποτέ μακριά από τις αντιδράσεις, ειδικά όταν οι εμφανίσεις ή τα τραγούδια της άγγιζαν θρησκευτικά σύμβολα.

Το 2008 προκάλεσε ξανά αντιδράσεις όταν, στη διάρκεια συναυλίας της, αφιέρωσε το «Like A Virgin» στον Πάπα. Από τη σκηνή είπε: «Αφιερώνω αυτό το τραγούδι στον Πάπα, γιατί είμαι παιδί του Θεού. Όλοι σας είστε επίσης παιδιά του Θεού».

Η ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera χαρακτήρισε την αφιέρωση «πρόκληση». Η Μαντόνα είχε έρθει ξανά σε σύγκρουση με την Καθολική Εκκλησία το 1989, όταν το βίντεο κλιπ του «Like a Prayer» προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις, καθώς περιλάμβανε φλεγόμενους σταυρούς και αγάλματα με στίγματα.

Η δύσκολη σχέση με τη μητριά της

Στο νέο της άλμπουμ, ένα από τα τραγούδια με τίτλο «Betrayal» φαίνεται πως στρέφεται προς την εκλιπούσα μητριά της, Τζόαν, η οποία πέθανε το 2024, την περίοδο που το άλμπουμ βρισκόταν σε διαδικασία δημιουργίας. Η Μαντόνα, η οποία δεν παρέστη στην κηδεία της, έχασε τη μητέρα της από καρκίνο του μαστού όταν ήταν μόλις πέντε ετών. Τρία χρόνια αργότερα, ο πατέρας της, Σίλβιο, ξαναπαντρεύτηκε.

Στο τραγούδι, η Μαντόνα μιλά για προδοσία και απευθύνεται σε μια γυναίκα που, όπως λέει, δεν θα μπορούσε ποτέ να πάρει τη θέση της μητέρας της. Σε άλλο σημείο του κομματιού, κάνει ακόμη πιο σκληρή αναφορά, λέγοντας: «Με πρόδωσες, με σκλάβωσες».

Η ίδια είχε μιλήσει στο παρελθόν για την τεταμένη σχέση της με τον πατέρα και τη μητριά της. Το 1991 είχε δηλώσει στους Los Angeles Times ότι δεν είχε ποτέ πραγματικά μητρική φιγούρα στη ζωή της.

Όπως είχε πει, όταν έβλεπε φίλες της με τις μητέρες τους, δεν μπορούσε καν να φανταστεί τι θα είχε σημαίνει για εκείνη μια τέτοια φροντίδα. Είχε παραδεχθεί ότι της έλειψε πολύ αυτή η παρουσία και πως τα πρότυπα που τη βοήθησαν να μεγαλώσει ήταν κυρίως άνδρες.

Το 2002, μιλώντας στον Λάρι Κινγκ, είχε παραδεχθεί ότι ως παιδί δεν αποδέχθηκε ποτέ τη μητριά της, ενώ εκ των υστέρων αναγνώρισε ότι ήταν πολύ σκληρή μαζί της, παρότι εκείνη προσπαθούσε.

Η εμπειρία της με τον Χάρβεϊ Γουάινστιν

Το 2019, η Μαντόνα μίλησε για τη συνεργασία της με τον Χάρβεϊ Γουάινστιν, λέγοντας ότι είχε αναγκαστεί να ανεχθεί τη συμπεριφορά του, την οποία περιέγραψε ως υπερβολικά ερωτική και πιεστική.

Η τραγουδίστρια είχε συνεργαστεί μαζί του στο ντοκιμαντέρ της «Truth or Dare» το 1991. Σε συνέντευξή της στο New York Times Magazine, ανέφερε ότι ο Γουάινστιν ξεπερνούσε όρια όταν δούλευαν μαζί, παρότι ήταν παντρεμένος και εκείνη δεν είχε κανένα ενδιαφέρον για εκείνον.

Η Μαντόνα είχε πει ότι γνώριζε πως παρόμοια συμπεριφορά είχε δείξει και σε άλλες γυναίκες του χώρου. Όπως εξήγησε, εκείνη την εποχή πολλές γυναίκες ένιωθαν ότι έπρεπε να το ανεχθούν, επειδή ο Γουάινστιν είχε τεράστια δύναμη και επιρροή στη βιομηχανία.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν χάρηκε με την πτώση του όταν ξεκίνησε το κίνημα #MeToo. Όπως είπε, δεν θα πανηγύριζε ποτέ για την καταστροφή κάποιου, όμως θεώρησε σωστό το γεγονός ότι ένας άνθρωπος που έκανε κατάχρηση εξουσίας για τόσα χρόνια λογοδότησε.

Οι αιχμές για τον Σον Πεν

Στο νέο της άλμπουμ, η Μαντόνα φαίνεται πως στρέφεται και προς τον πρώην σύζυγό της, Σον Πεν.

Στο τραγούδι «Bizarre», μιλά για έναν «σταρ του κινηματογράφου με βαθιά μπλε μάτια», μια αναφορά που θεωρείται πιθανό ότι αφορά τον Πεν, με τον οποίο ήταν παντρεμένη για τριάμισι χρόνια τη δεκαετία του 1980.

Οι στίχοι υπονοούν ότι εκείνος ένιωθε απειλή από τη φήμη της και δεν ήταν έτοιμος να μοιραστεί μαζί της το κόκκινο χαλί. Η Μαντόνα φέρεται επίσης να αναφέρεται στην 1968 Shelby GT500 convertible που του είχε χαρίσει ως γαμήλιο δώρο, αλλά και στην καταδίκη του για επικίνδυνη οδήγηση το 1987.

Η σχέση τους έχει παρουσιαστεί πολλές φορές ως έντονη και θυελλώδης. Παρ’ όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια η Μαντόνα είχε μιλήσει για εκείνον με τρυφερότητα. Σε φιλανθρωπική εκδήλωση το 2016 για το έργο του στην Αϊτή, του είχε πει από τη σκηνή: «Σε αγαπώ από τη στιγμή που σε είδα για πρώτη φορά. Και σε αγαπώ ακόμη το ίδιο».

Γι’ αυτό και οι νέες αιχμές της στο άλμπουμ ενδέχεται να προκαλέσουν έκπληξη, καθώς μέχρι τώρα υπήρχε η εντύπωση ότι μεταξύ τους είχε παραμείνει αμοιβαίος σεβασμός.

Ο Τζον Κένεντι Τζούνιορ και η πιο αποκαλυπτική απάντησή της

Παρότι υπήρξε παντρεμένη με διάσημους άνδρες όπως ο Σον Πεν και ο Γκάι Ρίτσι, η Μαντόνα έχει αποκαλύψει ότι μία από τις πιο έντονες ερωτικές της εμπειρίες ήταν με τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ.

Σε βίντεο για το Grindr, όταν ρωτήθηκε με ποιον είχε την καλύτερη ερωτική εμπειρία, απάντησε ότι θα ονομάσει μόνο ανθρώπους που δεν βρίσκονται πια στη ζωή. Στη συνέχεια κάλυψε το στόμα της και είπε: «Τζον Κένεντι Τζούνιορ».

Η Μαντόνα είχε όντως ένα σύντομο ειδύλλιο μαζί του τη δεκαετία του 1990. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο βιβλίο «JFK Jr: An Intimate Oral Biography» το 2024, η σχέση τους βασιζόταν κυρίως στη σωματική έλξη και δεν έμοιαζε να έχει προοπτική για κάτι περισσότερο.

Η μάχη για την επιμέλεια του γιου της και οι σκοτεινές σκέψεις

Η Μαντόνα έχει μιλήσει και για τις πιο δύσκολες στιγμές της ψυχικής της υγείας. Σε συνέντευξή της στο podcast «On Purpose With Jay Shetty», αποκάλυψε ότι σκέφτηκε ακόμη και την αυτοκτονία όταν έχασε την επιμέλεια του γιου της, Ρόκο Ρίτσι.

Η τραγουδίστρια είχε εμπλακεί το 2016 σε δικαστική διαμάχη με τον πρώην σύζυγό της, Γκάι Ρίτσι, για τον Ρόκο, ο οποίος ήταν τότε 16 ετών. Ο γιος τους είχε επιλέξει να φύγει από την περιοδεία «Rebel Heart Tour» της μητέρας του και να μετακομίσει στο Λονδίνο για να ζήσει με τον πατέρα του.

Εκείνη την περίοδο, η Μαντόνα είχε την κύρια επιμέλεια, όμως μετά από μακρά νομική διαδικασία επήλθε συμφωνία που επέτρεψε στον Ρόκο να παραμείνει στη Βρετανία.

Η Μαντόνα περιέγραψε αυτή την περίοδο ως μία από τις πιο επώδυνες της ζωής της. Όπως είπε, ένιωθε ότι δεν μπορούσε να δει καθαρά το μέλλον και ότι κάποιος προσπαθούσε να της πάρει το παιδί της. «Ήταν σαν να με σκότωναν», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, βρισκόταν σε περιοδεία και έπρεπε να ανεβαίνει κάθε βράδυ στη σκηνή. Όπως εξομολογήθηκε, έκλαιγε στο πάτωμα του καμαρινιού της πριν από τις εμφανίσεις, νιώθοντας ότι ο κόσμος της κατέρρεε.

Σήμερα, η Μαντόνα έχει δηλώσει ότι έχει καλή σχέση με τον γιο της και πιστώνει την πνευματικότητά της ως έναν από τους λόγους που κατάφερε να ξεπεράσει εκείνη τη δύσκολη περίοδο.