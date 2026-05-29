Η Μαντόνα προχώρησε σε μια πολύ προσωπική της αποκάλυψη κατά τη διάρκεια βίντεο που δημιούργησε σε συνεργασία με την πλατφόρμα Grindr, στο πλαίσιο της προώθησης του νέου της άλμπουμ «Confessions II».

Στο βίντεο συμμετείχαν ο θεατρικός συγγραφέας Τζέρεμι Ο. Χάρις, η drag περσόνα Μπομπ δε Ντραγκ Κουίν, η χορεύτρια Άιβι Μάγκλερ, ο σχεδιαστής Ραούλ Λόπεζ και ο δημοσιογράφος Μαρκέλο Γκουτιέρες, οι οποίοι της έθεσαν ερωτήσεις εκτός του κλασικού πλαισίου συνεντεύξεων, σύμφωνα με το Page Six.

Σε μία από τις στιγμές της συζήτησης, όταν ρωτήθηκε για την καλύτερη ερωτική της εμπειρία, η Μαντόνα απάντησε: «Θα αναφέρω μόνο ανθρώπους που δεν βρίσκονται στη ζωή», λέει η σταρ του «Papa Don’t Preach», πριν καλύψει το στόμα της και ψιθυρίσει: «Τζον Κένεντι Τζούνιορ» — προκαλώντας μια αντίδραση «Σκάστεεεεεε!» από την ομάδα, τόσο δυνατή που ο εκλιπών γόνος της οικογένειας Κένεντι θα μπορούσε κάλλιστα να την έχει ακούσει.

Προσφέροντας ένα «δημοσιογραφικό» πλαίσιο με δόση χιούμορ, ο Λόπεζ πρόσθεσε: «Όλοι λένε ότι ήταν απίστευτος στο σεξ και πολύ καλός εραστής».

«Μμμ χμμ», επιβεβαιώνει η Μαντόνα, με εμφανή ικανοποίηση.

«Είσαι το τρίτο άτομο που το ακούω να το λέει αυτό», απάντησε ο Λόπεζ

Η σχέση τους φέρεται να ήταν σύντομη στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Σύμφωνα με βιογραφική έκδοση που κυκλοφόρησε το 2024, οι δυο τους είχαν γνωριστεί όταν ο Κένεντι Τζούνιορ διατηρούσε σχέση με την ηθοποιό Κριστίνα Χαγκ, ενώ η Μαντόνα ήταν παντρεμένη με τον Σον Πεν.

Πηγές που επικαλείται το βιβλίο κάνουν λόγο για σύντομη σχέση, που βασίστηκε κυρίως στη σωματική έλξη και δεν εξελίχθηκε περαιτέρω.

«Η Μαντόνα ήταν απλώς ένα σύντομο πέρασμα», ανέφερε στενός φίλος του Κένεντι στο βιβλίο «JFK Jr.: An Intimate Oral Biography» των Ρόουζμαρι Τερέντσιο και Λιζ ΜακΝιλ, που κυκλοφόρησε το 2024. «Τίποτα περισσότερο. Οριακά καν καν σχέση».

Ο ανώνυμος φίλος της οικογένειας Κένεντι αναφέρει ότι η ποπ σταρ προσέγγισε τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ, κάτι που όπως λέει «ήταν κολακευτικό για εκείνον, καθώς εκείνη βρισκόταν στην κορυφή της καριέρας της».

«Ήταν καθαρά θέμα σωματικής έλξης και δεν επρόκειτο να εξελιχθεί σε κάτι παραπάνω», υποστήριξε η ίδια πηγή.

«Δεν υπήρχαν τότε τα σύγχρονα μέτρα προστασίας και εκείνη ήταν ιδιαίτερα προσεκτική σε ό,τι αφορά την πρόληψη του HIV», αναφέρει η πηγή.

Αυτό, ωστόσο, δεν εμπόδισε το ζευγάρι να έχει «διασκέδαση με άλλους τρόπους», ενώ ο Κένεντι φέρεται να είχε σχολιάσει ότι η τραγουδίστρια του «Vogue» είχε «ένα από τα πιο όμορφα σώματα που είχε δει ποτέ».

Σύμφωνα με το βιβλίο, χρόνια αργότερα ο Σον Πεν εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του περιοδικού George του Κένεντι τον Δεκέμβριο του 1998 και οι δύο άνδρες δείπνησαν μαζί.

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι ο Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ διαβεβαίωσε τον Πεν πως «δεν γνώριζε ποτέ τη Μαντόνα με τη βιβλική έννοια».

Το βίντεο θα είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα Grindr Presents, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας.