Σφοδρή επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και συνολικά κατά της Αριστεράς εξαπέλυσε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, με αφορμή την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. «Επί σειρά ετών διαμορφώθηκε ένα καθεστώς ανοχής απέναντι στη βία και την τρομοκρατία» επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Σε συνέντευξή του στην πρωινή τηλεοπτική εκπομπή του ANT1, «Καλημέρα Ελλάδα», υποστήριξε ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένες δηλώσεις, αλλά για μια «αλληλουχία γεγονότων, δηλώσεων και νομοθετικών επιλογών», η οποία, όπως είπε, αποδεικνύει διαχρονική πολιτική στάση.

«Δεν έρχομαι να πω ότι μια φορά την τελευταία δεκαετία κάποιος έκανε μια δήλωση. Υπάρχει μία αλληλουχία γεγονότων, δηλώσεων και ψήφισης ή καταψήφισης νομοσχεδίων που δείχνει μία συνέπεια στον χρόνο», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κατήργησε τις φυλακές τύπου Γ, ενώ κατηγόρησε την τότε αξιωματική αντιπολίτευση ότι είχε αντιταχθεί στις αυστηροποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, στην ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας και στα μέτρα που αφορούσαν την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.

«Δεν μίλησα για ηθικούς αυτουργούς»

Ερωτηθείς για τις πολιτικές ευθύνες του Αλέξη Τσίπρα, ο υπουργός διευκρίνισε ότι ο ίδιος δεν χρησιμοποίησε τον όρο «ηθικός αυτουργός», επιμένοντας ωστόσο ότι παραθέτει συγκεκριμένα περιστατικά που, κατά την άποψή του, συνθέτουν μια σταθερή πολιτική στάση.

Όπως τόνισε, μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η παρουσία στελεχών της τότε Αριστεράς ως μαρτύρων υπεράσπισης στη δίκη της 17 Νοέμβρη, η στάση βουλευτών υπέρ του Δημήτρη Κουφοντίνα, καθώς και δηλώσεις πρώην υπουργών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Επιπλέον πρόσθεσε και για την επιστροφή Τσίπρα στην πολιτική σκηνή πως «δεν συστήθηκε ως κεντροαριστερός, ούτε σοσιαλδημοκράτης, ούτε κεντρώος. Επανασυστήθηκε ως Αριστερή Συμπαράταξη με εμφυλιοπολεμικό όνομα».

«Κανονικοποιείται η βία»

Επίσης ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης υποστήριξε ότι η πολιτική ρητορική περί «εγκληματικής οργάνωσης» σε βάρος της Νέας Δημοκρατίας δημιουργεί, όπως είπε, κλίμα ανοχής απέναντι στη βία.

«Κανονικοποιείται η βία, κανονικοποιείται ένα καθεστώς ανοχής στην τρομοκρατία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι επιθέσεις σε σπίτια πολιτικών και δημοσιογράφων, ακόμη και όταν περιορίζονται σε συνθήματα ή τρικάκια, αποτελούν –κατά την εκτίμησή του– το πρώτο στάδιο μιας επικίνδυνης κλιμάκωσης.

«Μια νέα γενιά βανδάλων μετατρέπεται σε ταραξίες και στη συνέχεια σε τρομοκράτες. Κάπως έτσι ξεκίνησε και η 17 Νοέμβρη», είπε.

«Το πραγματικό άσυλο είναι το σπίτι»

Αναφερόμενος στις επιθέσεις έξω από κατοικίες πολιτικών προσώπων, τάχθηκε υπέρ της αυστηροποίησης του πλαισίου αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών.

«Το πραγματικό άσυλο είναι το σπίτι, η οικογένεια, τα παιδιά, η μητέρα και ο πατέρας. Αυτό είναι το άσυλο», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι όσοι προχωρούν σε στοχοποίηση κατοικιών δημιουργούν συνθήκες εκφοβισμού και καλλιεργούν κλίμα βίας.

Κάλεσμα για συγκέντρωση αλληλεγγύης στη Θεσσαλονίκη

Ο υπουργός ανακοίνωσε ακόμη ότι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΝΕΔ θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται η τραυματισμένη Αφροδίτη Νέστορα, της οποίας πέθανε η μητέρα της, Βάγια, με κεντρικό σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε».

Όπως είπε, πρόκειται για μια ειρηνική και σιωπηλή ανθρώπινη αλυσίδα, αφιερωμένη στην τραυματία, στον πατέρα της και στη μνήμη της μητέρας της που έχασε τη ζωή της.

«Εμείς δεν θα κάψουμε την πόλη, δεν θα βανδαλίσουμε και δεν θα καλέσουμε σε βία. Θα πάμε ειρηνικά να στείλουμε το μήνυμα “Δεν σας φοβόμαστε”», υπογράμμισε.

Κλείνοντας, επεσήμανε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πληγεί ιστορικά από την τρομοκρατία, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη, ενώ ζήτησε από την Ελληνική Αστυνομία να εντοπίσει άμεσα τους δράστες της επίθεσης και από τη Δικαιοσύνη να επιτελέσει το έργο της.