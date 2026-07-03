Δεν τους έκανε τη χάρη

Ενθουσιασμός στον κόσμο του Ολυμπιακού για το νέο Καραϊσκάκη αλλά και για την ομιλία του Μαρινάκη. Κάποιοι περίμεναν στη γωνία τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ αναμένοντας μία ατάκα για να δημιουργήσουν εντυπώσεις, αλλά δεν τους έκανε τη χάρη. Η ομιλία του ήταν ενωτική, η αναφορά στον Κόκκαλη συγκίνησε τους πάντες και γενικά έδειξε για ακόμη μία φορά πως όταν λέει ότι ο Ολυμπιακός είναι ένας και αδιαίρετος το εννοεί. Αν το πιστεύουν αυτό και όλοι οι άλλοι παράγοντες του συλλόγου, σε όλα τα τμήματα, τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στους ερυθρόλευκους.

«Βάζουμε τόσα λεφτά, τι πρόβλημα να έχουν;»

Σε ό,τι αφορά τα του γηπέδου, στον Ολυμπιακό είναι σίγουροι ότι το κράτος θα κάνει αυτό που πρέπει, από τη στιγμή που η ΠΑΕ το βοηθάει πάρα πολύ. Τα 250 εκατ. ευρώ που θα κοστίσουν οι εργασίες, θα καλυφθούν από τον Μαρινάκη, δεν θα ζητηθεί τίποτα από την πολιτεία. Γι’ αυτό και στον Πειραιά δεν μπορούν να διανοηθούν καν ότι θα υπάρξει το οποιοδήποτε πρόβλημα με την έκδοση της άδειας, ότι δεν θα δοθεί η έγκριση για να αρχίσουν οι εργασίες. Δεν θα πάθει καμία ζημιά κανείς αν ανέβει λίγο το ύψος του Καραϊσκάκη.

Η προφητική ατάκα Μελισσανίδη

Την ατάκα του Δημήτρη Μελισσανίδη για το γήπεδο της ΑΕΚ θυμήθηκαν στη Νέα Φιλαδέλφεια, μετά την παρουσίαση του σχεδίου για το νέο Καραϊσκάκη. Όταν η Ένωση έβαζε μπρος για την κατασκευή της Allwyn Arena, ο τότε διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ είχε πει, όπως είχε αποκαλύψει ο Στέλιος Μανωλάς λίγα χρόνια μετά, ότι «η ΑΕΚ θα φτιάξει τέτοιο γήπεδο που θα αναγκάσει τον Ολυμπιακό να γκρεμίσει το δικό του». Λόγια που επανήλθαν στο μυαλό των κιτρινόμαυρων μετά την παρουσίαση του νέου Καραϊσκάκη από τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Βέβαιοι για Γιαννούλη

Σιγουριά επικρατεί στον ΠΑΟΚ τα τελευταία 24ωρα για το θέμα του Γιαννούλη, ο οποίος έχει αποφασίσει να επιστρέψει στην Ελλάδα. Οι ασπρόμαυροι έκαναν νέα πρόταση (3,5+1 εκατ. ευρώ) στην Άουγκσμπουργκ, έχουν ως σύμμαχο τον παίκτη που πιέζει τους Γερμανούς για πώληση και στη Θεσσαλονίκη είναι σχεδόν βέβαιοι πλέον πως όλα θα πάνε καλά και η μεταγραφή θα γίνει. Μια μεταγραφή που ο ΠΑΟΚ τη θέλει όχι μόνο για αγωνιστικούς λόγους αλλά και για επικοινωνιακούς, σε ένα δύσκολο για αυτόν καλοκαίρι.

Ο Λάιλς, ο Μπόνγκα και η έκπληξη

Τα ονόματα των Λάιλς και Μπόνγκα παίζουν για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, δεν θα πρέπει να αποκλειστεί όμως και η έκπληξη. Οι δύο παίκτες όντως ενδιαφέρουν τους «πράσινους» που θέλουν να αποκτήσουν κάποιον που θα παίζει και στο «5» και «4», ο Ομπράντοβιτς όμως είναι ικανός να εκπλήξει ανά πάσα στιγμή. Ο Λάιλς αρέσει πολύ στον Παναθηναϊκό, με τον Μπόνγκα έχει άψογες σχέσεις ο Σέρβος προπονητής, καλό θα είναι όμως να είναι έτοιμοι και για κάποια έκπληξη οι οπαδοί, για την απόκτηση ενός ψηλού, το όνομα του οποίου δεν έχει παίξει μέχρι τώρα.