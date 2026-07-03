Ενώπιον της Δικαιοσύνης βρέθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 3 Ιουλίου ο 58χρονος που κατηγορείται για την επίθεση σε βάρος ενός 8χρονου αγοριού σε χωριό του δήμου Ηρακλείου Κρήτης, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει αποτροπιασμό στην τοπική κοινωνία.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για απειλή και εξύβριση κατ’ εξακολούθηση σε βάρος ανηλίκων, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Το χρονικό

Η 35χρονη μητέρα του παιδιού, το μεσημέρι της 30ής Ιουνίου έφυγε για λίγο από το σπίτι της, καθώς φροντίζει περιστασιακά έναν ηλικιωμένο κύριο. Η ίδια άφησε το κλειδί στην εξώπορτα για να μην κλειδωθούν τα παιδιά της (11 και 8 ετών) σε περίπτωση που ήθελαν να βγουν στην αυλή, ενώ μαζί με τα παιδιά ήταν και μία οικογενειακή φίλη για να τα προσέχει.

Η μητέρα κατήγγειλε ότι δέκα λεπτά αφού έφυγε από το σπίτι την κάλεσε ο 58χρονος σπιτονοικοκύρης, ο οποίος σε έξαλλη κατάσταση την ενημέρωσε ότι τα παιδιά της έκαναν φασαρία και είχαν σπάσει την πόρτα του υπνοδωματίου και ότι αυτός νευρίασε και τα χτύπησε.

Η 35χρονη κατευθύνθηκε αμέσως προς το σπίτι, προκειμένου να μάθει τι είχε συμβεί. Τότε, ο 11χρονος γιος της περιέγραψε ότι ο σπιτονοικοκύρης είχε χτυπήσει τον μικρό του αδελφό με τα χέρια και ότι καταδίωκε τον ίδιο στον δρόμο με το αυτοκίνητό του.

Λίγο αργότερα η 35χρονη βρήκε τον 8χρονο να κλαίει μέσα στο σπίτι, με την ίδια να προσπαθεί να τον ηρεμήσει. Κάποια στιγμή το αγοράκι ηρέμησε και τότε φέρεται να είπε στη μητέρα ότι, ενώ έπαιζαν με τον 11χρονο αδελφό του, έσπασαν κατά λάθος την πόρτα και ότι στη συνέχεια ο σπιτονοικοκύρης τον χαστούκισε, τον έσπρωξε στον καναπέ και του έβαλε βίαια ένα μαξιλάρι στο κεφάλι.