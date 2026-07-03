Βαριές «καμπάνες» από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά, και την πρώην διευθύντρια Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων του Οργανισμού, Αθανασία Ρέππα, για τους χειρισμούς τους στην υπόθεση των ελέγχων των επιδοτήσεων και το πόρισμα της Παρασκευής Τυχεροπούλου.

Το δικαστήριο επέβαλε, ομόφωνα, ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών στον καθένα και είπε «ναι» σε τριετή αναστολή, παρά την αντίθετη πρόταση του εισαγγελέα, με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Ο περιοριστικός όρος αυτός θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να εκδικαστεί από το αρμόδιο δικαστήριο η κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου, η οποία διώκεται σε βαθμό κακουργήματος.

Ο εισαγγελέας της έδρας είχε εισηγηθεί την έκτιση της ποινής, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει κίνδυνος τέλεσης νέων αδικημάτων. Μάλιστα, ο εισαγγελικός λειτουργός έκανε λόγο για μεθοδευμένες ενέργειες υπόθαλψης κατά τον χρόνο τέλεσης των πράξεων, ενώ εστίασε ιδιαίτερα στην κυρία Ρέππα λόγω της θέσης της στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Επιπλέον, ο εισαγγελέας είχε προτείνει αυστηρότερους περιοριστικούς όρους, ζητώντας εγγυοδοσία 100.000 ευρώ, μηνιαία εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση απασχόλησης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η υπεράσπιση, απαντώντας στις αιτιάσεις του εισαγγελικού λειτουργού, υποστήριξε πως η πρόταση του συνιστά πρόωρη επιβολή ποινής που στοχεύει απλώς στην ικανοποίηση του κοινού περί δικαίου αισθήματος.

Το δικαστήριο, με την απόφασή του, διαβίβασε τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να λάβει γνώση από το συλλεχθέν αποδεικτικό υλικό για την αξιοποίησή τους σε έρευνες των ΚΥΔ, στελεχών ΟΠΕΚΕΠΕ και της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας.

Το σκεπτικό της απόφασης

Τα δύο πρώην στελέχη του Οργανισμού κρίθηκαν, ομόφωνα, ένοχα για τα πλημμελήματα της υπόθαλψης εγκληματία και της παράβασης καθήκοντος, ενώ ως προς το αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφου το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, δήλωσε αναρμόδιο, παραπέμποντας το σκέλος αυτό στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων. Και αυτό γιατί οι δικαστές έκριναν πως η συγκεκριμένη πράξη διαπράχθηκε σε βαθμό κακουργήματος λόγω της υλικής ζημιάς που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Στους κατηγορούμενους, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, αναγνωρίστηκε κατά πλειοψηφία (2-1) το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου από έδρας διάβασε το σκεπτικό της απόφασης που εκδόθηκε μετά από πολύμηνη διαδικασία. «Το δικαστήριο πείστηκε ότι αποδείχθηκε πως το 2018 παρουσιάστηκε μια εντυπωσιακή αύξηση στους αριθμούς των βοσκοτοπιών, όπως έχει επισημάνει και η κατηγορούμενη Αθ. Ρέππα, ενώ υπήρχαν υποψίες για συστηματική απάτη και διοχέτευση κονδυλίων μέσω μηχανισμών σε παραγωγούς», ανέφερε και συνέχισε: «Μέσω αυτού του περιβάλλοντος ο νέος τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρ. Βάρρας αναλαμβάνει και δίνει εντολή ελέγχου δυνάμει της οποίας η Παρασκευή Τυχεροπούλου κατέγραψε τα ευρήματά της και κατέθεσε αναφορά. Σε αυτό το περιβάλλον και έχοντας γνώση των προβλημάτων που μαρτυρούν γνώση των Μελά και Ρέππα, οι δύο κατηγορούμενοι σύμφωνα με τη δικανική πεποίθηση του δικαστηρίου δεν τέλεσαν τις πράξεις που όφειλαν να τελέσουν».

Η πρόεδρος εξήγησε πως αποφάσισαν το διαχωρισμό της δικογραφίας σε ό,τι αφορά το αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφου. «Το δικαστήριο διαχωρίζει τη δικογραφία με χωρισμό της πρώτης πράξης από τις λοιπές πράξεις. Κηρύσσει καθ’ ύλην αναρμόδιο για την πρώτη πράξη καθότι πρόκειται για κακουργηματική πράξη γιατί το συνολικό οφείλεις βλάβης υπολογίζεται άνω των 120.000 ευρώ και παραπέμπει την πράξη στο αρμόδιο δικαστήριο που είναι Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων», ανέφερε.