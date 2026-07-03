Έντονες αντιδράσεις και αμέτρητα σχόλια έχει προκαλέσει ένα βίντεο με πρωταγωνιστή τον Κριστιάνο Ρονάλντο, το οποίο έγινε viral μετά την αναμέτρηση της Πορτογαλίας με την Κροατία.

Ο αρχηγός των Πορτογάλων ευστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι στο 68ο λεπτό, διαμορφώνοντας το 1-1 και φτάνοντας τα τρία γκολ στο φετινό Μουντιάλ. Παράλληλα, ανέβασε τον συνολικό απολογισμό του στα 11 τέρματα σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ωστόσο, αυτό που μονοπώλησε το ενδιαφέρον δεν ήταν το γκολ, αλλά οι στιγμές που προηγήθηκαν της εκτέλεσης. Σε βίντεο που κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο, ο Ρονάλντο φαίνεται να ψιθυρίζει κάτι λίγο πριν πάρει φόρα, με αρκετούς χρήστες να ισχυρίζονται πως πρόφερε τη λέξη «Bismillah», η οποία στα αραβικά σημαίνει «Στο όνομα του Αλλάχ».

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο έχει πυροδοτήσει ποικίλες ερμηνείες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ορισμένοι συνδέουν τη φράση με την παρουσία του Πορτογάλου σούπερ σταρ στη Σαουδική Αραβία τα τελευταία χρόνια, ενώ άλλοι εκτιμούν πως πρόκειται απλώς για μια προσωπική φράση συγκέντρωσης ή αυτοσυγκέντρωσης πριν από μια κρίσιμη εκτέλεση.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση για το τι ακριβώς είπε ο Ρονάλντο, με όλες τις σχετικές αναφορές να βασίζονται σε εικασίες που προέκυψαν από το viral βίντεο.