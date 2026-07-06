Μια πλαστική χειρουργός από την Καλιφόρνια, η οποία είχε παραδώσει την ιατρική της άδεια μετά από μια αποτυχημένη αισθητική επέμβαση που κατέληξε στον θάνατο ασθενούς, βρέθηκε νεκρή μέσα στην πισίνα της.

Η 71χρονη Σάρουα Αλντούρι ταυτοποιήθηκε από τον ιατροδικαστή της κομητείας Κερν, αφού εντοπίστηκε το βράδυ της Τρίτης σε κατοικία στην Pineglen Drive στο Μπέικερσφιλντ, σύμφωνα με το KGET. Το Αστυνομικό Τμήμα του Μπέικερσφιλντ ανακοίνωσε ότι η έρευνα για τον θάνατό της παραμένει σε εξέλιξη, καθώς δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί η αιτία, ο τρόπος και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της.

Η Αλντούρι εργαζόταν για περίπου 35 χρόνια ως μαιευτήρας-γυναικολόγος και ήταν μία από τους δύο γιατρούς στο Bella Health and Beauty, μια κλινική πλαστικής χειρουργικής στο βορειοανατολικό Μπέικερσφιλντ. Η γιατρός ειδικευόταν στην υγεία και την ευεξία των γυναικών, καθώς και στις αισθητικές επεμβάσεις.

California plastic surgeon found dead in backyard pool – after botched operation killed patient https://t.co/ULZsg68V8p pic.twitter.com/YtFXWnrC6S — New York Post (@nypost) July 5, 2026

Ο θάνατός της σημειώθηκε αφού τον Μάρτιο του 2024 είχε παραδώσει την ιατρική της άδεια στην Καλιφόρνια, έπειτα από πειθαρχική διαδικασία που σχετιζόταν με τον θάνατο μιας ασθενούς της. Σύμφωνα με τα αρχεία του Ιατρικού Συμβουλίου της Καλιφόρνια, η Αλντούρι είχε αρχικά τεθεί σε επταετή επιτήρηση. Στη συνέχεια, οι αρμόδιες αρχές την κατηγόρησαν ότι δεν συμμορφώθηκε με τους όρους που είχαν τεθεί, γεγονός που οδήγησε τελικά στην παράδοση της άδειάς της.

Η πειθαρχική υπόθεση προέκυψε από καταγγελίες που κατατέθηκαν το 2021 σχετικά με επέμβαση λιποαναρρόφησης και κοιλιοπλαστικής που είχε πραγματοποιήσει σε ασθενή, η οποία πέθανε τον Απρίλιο του 2016.

Σύμφωνα με τα κρατικά αρχεία, η Αλντούρι φέρεται να μην διέθετε την απαιτούμενη εκπαίδευση για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης επέμβασης. Η ασθενής φέρεται να πέθανε από λιπώδη εμβολή, μια κατάσταση κατά την οποία σταγονίδια λίπους εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος.

Οι Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες θανάτου της 71χρονης πρώην γιατρού, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.