Έχοντας ως φόντο την βγαλμένη από παραμύθι παραλία της Μαραθούντας στη Σύμη, ένας Ελληνοαυστραλός μουσικός που ονομάζεται Manolis, πήρε στα χέρια του το βιολί και πρόσφερε ένα ξεχωριστό «κονσέρτο».

Ο καλλιτέχνης δεν είχε κοινό να τον αποθεώσει αλλά τις περίφημες κατσίκες της Μαραθούντας, που πήγαν κοντά του και τον παρακολουθούσαν.

Το βίντεο με πρωταγωνιστή τον μουσικό αλλά και τις κατσίκες του νησιού έχει ξεχωρίζει στα social media και έχει αποθεωθεί.

«Πολλά φιλιά στη Μελβούρνη», λέει ο ίδιος στο τέλος του βίντεο.