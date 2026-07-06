Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κοιμητήριο Ζωγράφου η εξόδιος ακολουθία της ηθοποιού Τζένης Ζαχαροπούλου, με την οικογένεια, φίλους και συνεργάτες να της απευθύνουν το τελευταίο «αντίο».

Η Τζένη Ζαχαροπούλου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών, την Πέμπτη 2 Ιουλίου, έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία σε νοσοκομείο, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο.

Στην τελετή παρευρέθηκαν πολλοί άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου, όπως η ηθοποιός Άννα Φόνσου, η οποία είχε αποχαιρετήσει δημόσια τη Ζαχαροπούλου με συγκινητική ανάρτηση μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της, καθώς και ο Σπύρος Μπιμπίλας. Παράλληλα, πολλοί ήταν εκείνοι που απέστειλαν στεφάνια στη μνήμη της, τιμώντας τη διαδρομή και την προσφορά της στο θέατρο και την τηλεόραση.