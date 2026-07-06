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Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κοιμητήριο Ζωγράφου η εξόδιος ακολουθία της ηθοποιού Τζένης Ζαχαροπούλου, με την οικογένεια, φίλους και συνεργάτες να της απευθύνουν το τελευταίο «αντίο».

Η Τζένη Ζαχαροπούλου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών, την Πέμπτη 2 Ιουλίου, έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία σε νοσοκομείο, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο.

Στην τελετή παρευρέθηκαν πολλοί άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου, όπως η ηθοποιός Άννα Φόνσου, η οποία είχε αποχαιρετήσει δημόσια τη Ζαχαροπούλου με συγκινητική ανάρτηση μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της, καθώς και ο Σπύρος Μπιμπίλας. Παράλληλα, πολλοί ήταν εκείνοι που απέστειλαν στεφάνια στη μνήμη της, τιμώντας τη διαδρομή και την προσφορά της στο θέατρο και την τηλεόραση.

Άννα Φόνσου και Ζαχαρίας Ρόχας
Σπύρος Μπιμπίλας
Νάσος Γουμενίδης