Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών η ηθοποιός Τζένη Ζαχαροπούλου, η οποία είχε συνδέσει την πορεία της με τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση.

Η ηθοποιός, που έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από τις εμφανίσεις της σε ταινίες στο πλευρό της Αλίκης Βουγιουκλάκη, πέθανε τα ξημερώματα της Πέμπτης, στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες.

Η Τζένη Ζαχαροπούλου, με πραγματικό όνομα Ευγενία Ζαχαροπούλου, γεννήθηκε το 1941 και καταγόταν από τη Λευκάδα. Σπούδασε στη σχολή Κατσέλη και από τα πρώτα της βήματα ακολούθησε μια πορεία που την έφερε κοντά σε σημαντικούς ανθρώπους του θεάτρου. «Από μικρό παιδί με έβαζαν σε πλατεία μπροστά σε κόσμο, σε ένα μικρόφωνο που δεν έφτανα, κι έλεγα διάφορα, ποιήματα κτλ», είχε πει η αγαπημένη ηθοποιός στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Στην αρχή της καριέρας της συμμετείχε σε περιοδεία με τον Δημήτρη Ροντήρη, παρουσιάζοντας κλασικό ρεπερτόριο σε διάφορες χώρες για τρία χρόνια. Η συνεργασία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ ήταν εκείνη που την έκανε πιο αναγνωρίσιμη στο ευρύ κοινό, ενώ στη συνέχεια συνεργάστηκε με μεγάλους κωμικούς της εποχής.

Στη μεγάλη οθόνη εμφανίστηκε σε γνωστές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, ανάμεσά τους οι «Η Λεωφόρος του Μίσους», «Πεθαίνω κάθε ξημέρωμα», «Ορατότης μηδέν», «Ένα αστείο κορίτσι», «Σ’ αγαπώ» και «Η κόρη του ήλιου».

Άννα Φόνσου και Τζένη Ζαχαροπούλου

Η πρώτη της γνωριμία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη

Ξεχωριστή θέση στην πορεία της είχε και η σχέση της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η ίδια είχε μιλήσει σε παλαιότερη συνέντευξή της για τη γνωριμία τους σε ραδιοφωνικό στούντιο, αλλά και για τη φιλία που αναπτύχθηκε ανάμεσά τους στη συνέχεια. «Περίμενα στον διάδρομο για να μπω στην αίθουσα ηχογράφησης. Ξαφνικά περνούν από μπροστά μου η Αλίκη και ο Δημήτρης και δύο ακόμα. Πρώτη φορά τους έβλεπα και μου φαινόταν απίστευτο. Με πλησίασε η Αλίκη και μου πιάνει τα μαλλιά, ρωτώντας με: “δικά σου είναι τα μαλλιά; Μπράβο κούκλα μου”. Κάπως έτσι έσπασε ο πάγος και μετά αγαπηθήκαμε πολύ», σημείωσε η ηθοποιός στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Παράλληλα, η Τζένη Ζαχαροπούλου είχε παρουσία και στην ελληνική τηλεόραση, συμμετέχοντας σε σειρές που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα, όπως «Γιούγκερμαν», «Πανθέοι», «Η γειτονιά μας» και «Οι φρουροί της Αχαΐας».

Με διακριτική αλλά σταθερή παρουσία στον καλλιτεχνικό χώρο, η Τζένη Ζαχαροπούλου υπηρέτησε για χρόνια την υποκριτική, αφήνοντας πίσω της σημαντικές συνεργασίες και ρόλους που τη συνέδεσαν με μια ολόκληρη εποχή του ελληνικού θεάματος.

Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα

Ο Σπύρος Μπιμπίλας σημείωσε στο προφίλ του στο Instagram για την Τζένη Ζαχαροπούλου: «Αντίο αγαπημένη μου, Τζένη. Ενα πλάσμα υπέροχο που γνωριστήκαμε από τα πρώτα γυρίσματα της ζωής μου στους πρώτους Πανθέους το 1978. Πάντα δοτική, γλυκιά συνάδελφος στο θέατρο (δουλέψαμε δύο φορές μαζί), πάντα να νοιάζεται για τους άλλους γι αυτό και η συμμετοχή της πολύτιμη στο ΔΣ του ΣΠΙΤΙΟΥ ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ δίπλα στην υπερδραστήρια Άννα Φόνσου. Η Τζένη Ζαχαροπουλου θα μας λείψει. Όμως αφήνει το στίγμα της μέσα απο τις πολλές ταινίες που συμμετείχε σε ρόλους κάθε τύπου (ποιος δεν την θυμάται σαν επιστήθια φίλη της Αλίκης μας) και μέσα από τα πάρα πολλά σίριαλ με σημαντικούς ρόλους. Τζένη μου, καλό ταξίδι. Σ’ ευχαριστώ για την φιλία μας και την αγαπη που μας έδενε τόσα χρόνια. Το ΤΑΣΕΗ που ήσουν εκλεκτό μέλος κι όλοι μας σε αποχαιρεταμε».