Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία για την πορεία της θερμοκρασίας μετά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου σχολίασε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, επιχειρώντας να βάλει τα δεδομένα στη σωστή τους διάσταση. Όπως επισημαίνει, τα ensemble μοντέλα δείχνουν αυξημένες πιθανότητες για θερμότερες αέριες μάζες πάνω από τη χώρα τις επόμενες ημέρες, ωστόσο δεν επιβεβαιώνουν, τουλάχιστον προς το παρόν, ότι επίκειται ένα ακραίο επεισόδιο καύσωνα.

Παράλληλα, ο μετεωρολόγος εξηγεί γιατί η ερμηνεία των συγκεκριμένων προγνωστικών εργαλείων απαιτεί προσοχή, καθώς στο διαδίκτυο συχνά προβάλλονται μόνο τα πιο ακραία σενάρια, τα οποία δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα την επικρατέστερη εξέλιξη.

Στην ανάρτησή του αναφέρει:

«ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΟΙ ENSEMBLE ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ ;

✅Οι ensemble προγνώσεις μάς δείχνουν ότι μετά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου αυξάνεται αισθητά η πιθανότητα θερμότερης αέριας μάζας πάνω από την Ελλάδα και ειδικότερα πάνω από την Αθήνα. Τόσο το GEFS όσο και το ECMWF ENS συγκλίνουν προς μια θερμή τάση μετά τις 14–15 Ιουλίου, χωρίς όμως να δίνουν την ίδια ένταση στο σήμα. Το GEFS εμφανίζεται γενικά θερμότερο, με μεγαλύτερες πιθανότητες για υπέρβαση των 22°C και 24°C στα 850 hPa, ενώ το ECMWF ENS είναι πιο συγκρατημένο.

Παράλληλα, τα πιο ακραία σενάρια παραμένουν προς το παρόν μειοψηφικά, κάτι που σημαίνει ότι μπορούμε να μιλάμε με μεγαλύτερη ασφάλεια για αυξημένη πιθανότητα θερμής περιόδου και όχι ακόμη για βέβαιο ακραίο επεισόδιο.

✅ Γράψαμε αυτή την ανάλυση γιατί διαπιστώσαμε ότι στο διαδίκτυο συχνά προβάλλεται μόνο η πιο εντυπωσιακή γραμμή ενός ensemble. Στόχος μας ήταν να δείξουμε πώς διαβάζονται σωστά οι ensemble προγνώσεις: με όρους πιθανοτήτων, σύγκλισης και αβεβαιότητας».

ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΟΙ ENSEMBLE ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ ;

✅Οι ensemble προγνώσεις μάς δείχνουν ότι μετά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου αυξάνεται αισθητά η πιθανότητα θερμότερης αέριας μάζας πάνω από την Ελλάδα και ειδικότερα πάνω από την Αθήνα.… pic.twitter.com/CaJjPC3FHw — Theodoros Kolydas (@KolydasT) July 6, 2026

Η ερμηνεία των μοντέλων

Όπως προκύπτει από την ανάλυση, τόσο το αμερικανικό μοντέλο GEFS όσο και το ευρωπαϊκό ECMWF ENS συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι μετά τις 14 με 15 Ιουλίου αυξάνονται οι πιθανότητες για επικράτηση θερμότερων αερίων μαζών πάνω από την Ελλάδα. Ωστόσο, τα δύο συστήματα δεν αποδίδουν την ίδια ένταση στο θερμό σήμα, καθώς το GEFS εμφανίζει πιο υψηλές θερμοκρασιακές τιμές, ενώ το ECMWF ENS παραμένει πιο συγκρατημένο στις προβλέψεις του.

Ο Θοδωρής Κολυδάς στέκεται ιδιαίτερα στην ανάγκη σωστής ανάγνωσης των ensemble προγνώσεων, τονίζοντας ότι αυτές αποτυπώνουν πιθανότητες και όχι βεβαιότητες. Για τον λόγο αυτό, επισημαίνει πως δεν είναι ορθό να εξάγονται συμπεράσματα βασισμένα αποκλειστικά στο πιο ακραίο σενάριο που ενδέχεται να εμφανίζεται σε ένα διάγραμμα, αλλά να λαμβάνεται υπόψη η συνολική εικόνα και ο βαθμός σύγκλισης των διαφορετικών σεναρίων.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η πιθανότητα μιας θερμής περιόδου μετά τα μέσα του μήνα εμφανίζεται αυξημένη. Ωστόσο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, τα ακραία σενάρια εξακολουθούν να αποτελούν μειοψηφία και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν ακόμη ενδείξεις που να επιτρέπουν με ασφάλεια την πρόγνωση ενός βέβαιου ή ιδιαίτερα ισχυρού κύματος καύσωνα.