Οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στη νότια Ευρώπη δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για την εκδήλωση και την εξάπλωση μεγάλων δασικών πυρκαγιών, με τη Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία να βρίσκονται αντιμέτωπες με σοβαρά πύρινα μέτωπα. Στη Γαλλία, η μεγαλύτερη φωτιά συνεχίζει να καίει ανεξέλεγκτα, επηρεάζοντας ακόμη και τη διεξαγωγή του Γύρου της Γαλλίας, ενώ νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση στην περιοχή.

Η μεγαλύτερη πυρκαγιά βρίσκεται στη νότια Γαλλία, όπου ξέσπασε το Σάββατο σε δύσβατη περιοχή κοντά στην οροσειρά Κανιγκού, στα νοτιοδυτικά της χώρας. Μέχρι στιγμής έχει αποτεφρώσει περίπου 45.000 στρέμματα, ενώ ένας πυροσβέστης και ένας κάτοικος έχουν τραυματιστεί.

Η νομαρχία των Ανατολικών Πυρηναίων υπογράμμισε το βράδυ της Κυριακής ότι «Οι μετεωρολογικές συνθήκες παραμένουν δυσμενείς και απαιτούν συνεχή σημαντική κινητοποίηση των υπηρεσιών διάσωσης», προσθέτοντας ότι «οι κάτοικοι 26 δήμων έχουν κληθεί να εκκενώσουν τις εστίες τους».

Οι γαλλικές αρχές έχουν ήδη ζητήσει την προληπτική απομάκρυνση περίπου 10.500 κατοίκων από τον ορεινό όγκο Ασπρ και την πόλη Ιλ-συρ-Τετ, καθώς οι φλόγες εξακολουθούν να επεκτείνονται.

Η φωτιά βρίσκεται σε απόσταση λίγων δεκάδων χιλιομέτρων από το Λεζ Ανγκλ, όπου περίπου στις 17:00 τοπική ώρα έχει προγραμματιστεί ο τερματισμός του τρίτου ετάπ του Tour de France. Αν και η διαδρομή δεν πρόκειται να τροποποιηθεί, οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο τερματισμός θα πραγματοποιηθεί «χωρίς θεατές», ώστε να διευκολυνθεί το έργο των δυνάμεων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν περίπου 700 πυροσβέστες, 200 οχήματα και περίπου δέκα εναέρια μέσα, τα οποία συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περίοδο κατά την οποία ο νομός των Ανατολικών Πυρηναίων και ακόμη έξι νομοί της Γαλλίας είχαν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών. Σήμερα, συνολικά 16 νομοί στο νότιο και δυτικό τμήμα της χώρας βρίσκονται επίσης σε πορτοκαλί συναγερμό, με τον υδράργυρο να αναμένεται να αγγίξει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, δύο ακόμη μικρότερες πυρκαγιές εξακολουθούν να καίνε στη νότια και την κεντροδυτική Γαλλία.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι περισσότερες από τις πυρκαγιές οφείλονται σε ανθρώπινη δραστηριότητα. Ωστόσο, η ολοένα συχνότερη εμφάνιση καυσώνων και παρατεταμένων περιόδων ξηρασίας, ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής, ευνοεί σημαντικά την εξάπλωσή τους.

Πυρκαγιές και στην Ισπανία

Την ίδια ώρα, στην Ισπανία η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή κοντά στο τουριστικό θέρετρο Κόστα Μπράβα έχει κατακάψει περίπου 22.000 στρέμματα. Η ισπανική πυροσβεστική ανακοίνωσε χθες ότι η κατάσταση «έχει σταθεροποιηθεί».

Οι ισπανικές αρχές εκτιμούν ότι η φωτιά προκλήθηκε «σε αμέλεια», ενώ έχει ήδη συλληφθεί ένα άτομο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για εργάτη που φέρεται να χρησιμοποίησε τροχό κοπής σε περιοχή όπου η συγκεκριμένη εργασία απαγορευόταν.

Μερικός έλεγχος της φωτιάς στην Πορτογαλία

Στη βόρεια Πορτογαλία, μεγάλη δασική πυρκαγιά συνεχίζει να καίει για τρίτη διαδοχική ημέρα στην περιοχή της Βουζέλα, έχοντας ήδη καταστρέψει τουλάχιστον 130.000 στρέμματα βλάστησης. Παρ’ όλα αυτά, οι αρχές δήλωσαν χθες ότι «η κατάσταση εξελίσσεται ευνοϊκά», εκτιμώντας πως περίπου το 80% του μετώπου έχει πλέον οριοθετηθεί.

Η Πορτογαλία βρίσκεται αντιμέτωπη με ισχυρό κύμα καύσωνα από την περασμένη Τετάρτη και τις τελευταίες ημέρες καταγράφει τις πρώτες μεγάλες δασικές πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού. Από τις φωτιές έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον εννέα άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο πολίτες, ενώ την Παρασκευή η χώρα ενεργοποίησε τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας προκειμένου να λάβει πρόσθετη βοήθεια.

Το 2025 οι δασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη είχαν καταστρέψει συνολικά 10.345.500 στρέμματα, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ.