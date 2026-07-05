Η παρατεταμένη ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες σηματοδοτούν ένα δύσκολο ξεκίνημα για τη φετινή αντιπυρική περίοδο στη νότια Ευρώπη, με μεγάλα πύρινα μέτωπα να δοκιμάζουν τη Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία.

Στη νότια Γαλλία, στον νομό των Ανατολικών Πυρηναίων, πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου κοντά στο όρος Κανιγκού έχει καταστρέψει περισσότερα από 13.500 στρέμματα δασικής έκτασης. Οι ισχυροί βορειοδυτικοί άνεμοι και οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Ballet incessant des CANADAIRS pour tenter de contenir le feu dans les Pyrénées Orientales, juste à côté de chez nous. Mais la tramontane persiste et le feu avance. Inexorablement. Pensées aux pompiers, aux habitants de Ille-sur -Tet et des alentours pic.twitter.com/8ZW6WM2ijc — Laurent Boyet (@assopapillons) July 5, 2026

«Αρχίσαμε να βλέπουμε τον καπνό γύρω στις 22:30 και μέσα σε λίγη ώρα εξαπλωνόταν παντού. Λίγο μετά τη 01:00 τα ξημερώματα, άνθρωποι από τη δημοτική αρχή μάς ενημέρωσαν ότι έπρεπε να εγκαταλείψουμε το σπίτι. Παντού υπήρχαν πυροσβεστικά οχήματα και η μυρωδιά του καμένου ήταν αποπνικτική», περιέγραψε κάτοικος της περιοχής Ιλ-σιρ-Τετ.

🚨 BREAKING #FRANCE #FRANCIA



🔴 FRANCE : MASSIVE WILDFIRE IN CANET-EN-ROUSSILLON AREA, PYRÉNÉES-ORIENTALES!



More than 250 bungalows have burned in three campsites and 1500 people evacuated.

Two firefighters are injured.#Wildfires #Incendio #Incendie pic.twitter.com/tWE9bjIhC2 — LW World News (@LW_WorldNews) July 2, 2026

Η ίδια, μαζί με τη μητέρα, τον γιο και τα τρία σκυλιά της, μεταφέρθηκε σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας που δημιουργήθηκε για τους κατοίκους που απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις εστίες τους.

Στο μέτωπο επιχειρούν περίπου 700 πυροσβέστες με τη συνδρομή εναέριων μέσων, ενώ η πυρκαγιά εκδηλώθηκε την ίδια ημέρα που οι Ανατολικοί Πυρηναίοι και ακόμη έξι γαλλικοί νομοί τέθηκαν σε πορτοκαλί συναγερμό για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να αγγίξουν κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, λίγες μόλις ημέρες μετά τον ιστορικό καύσωνα που έπληξε τη χώρα.

"Ça commençait à nous encercler" : nuit d'angoisse pour ces habitants des Pyrénées-Orientales lors d'un nouvel incendie

➡️ https://t.co/CuCHhTyPWb pic.twitter.com/nvqNfWXdW9 — TF1Info (@TF1Info) July 5, 2026

Τις τελευταίες ημέρες έχουν σημειωθεί και άλλα μεγάλα πύρινα μέτωπα στη νότια Γαλλία, με τον υπουργό Εσωτερικών να εκφράζει την ανησυχία του, επισημαίνοντας ότι η φετινή περίοδος των πυρκαγιών ξεκίνησε περίπου έναν μήνα νωρίτερα από το συνηθισμένο.

Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, οι περισσότερες πυρκαγιές αποδίδονται σε ανθρώπινη δραστηριότητα, ενώ η ξηρασία και οι ακραίες καιρικές συνθήκες ευνοούν την ταχεία εξάπλωσή τους.

Την ίδια ώρα, στην Ισπανία, πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κοντά στο δημοφιλές τουριστικό θέρετρο της Κόστα Μπράβα έχει αποτεφρώσει περίπου 22.000 στρέμματα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι το μέτωπο έχει πλέον οριοθετηθεί, ωστόσο προειδοποιούν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες και οι διάσπαρτες εστίες καπνού εξακολουθούν να δημιουργούν αυξημένο κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

🔴 Incendio estabilizado en la Costa Brava: los incendios más voraces se están dando en Portugal



📺Noticias Cuatro Fin de Semana con Roberto Arce pic.twitter.com/apqtk6Cvn0 — Noticias Cuatro (@noticias_cuatro) July 5, 2026

Οι αρχές ήραν την απαγόρευση κυκλοφορίας που είχε επιβληθεί σε περίπου δέκα κοινότητες γύρω από το Λα Μπισμπάλ ντ’ Εμπορντά, κοντά στη Ζιρόνα, επιτρέποντας στους κατοίκους να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Για την πυρκαγιά εξετάζεται το ενδεχόμενο ανθρώπινης αμέλειας, ενώ ένα άτομο έχει τεθεί υπό κράτηση.

Στη βόρεια Πορτογαλία, μεγάλη δασική πυρκαγιά συνεχίζει να καίει για τρίτη διαδοχική ημέρα στην περιοχή Βουζέλα, της περιφέρειας Βιζέου. Οι φλόγες έχουν καταστρέψει τουλάχιστον 130.000 στρέμματα βλάστησης, ωστόσο οι αρχές εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξες, εκτιμώντας ότι περίπου το 80% του μετώπου έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο.