Βρετανικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν για να αναχαιτίσουν ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος, το οποίο πλησίασε «αδικαιολόγητα κοντά» στο βρετανικό αεροπλανοφόρο «HMS Prince of Wales» στην περιοχή της Αρκτικής.

Σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, ένα ρωσικό αεροσκάφος τύπου «Bear-F» προσέγγισε επανειλημμένα το αεροπλανοφόρο, ενώ φέρεται να έριξε «μεγάλο αριθμό συσκευών παρακολούθησης» στη θαλάσσια περιοχή γύρω από αυτό.

Το υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι «το Bear-F έφτασε σε χαμηλό ύψος και αδικαιολόγητα κοντά στο “HMS Prince of Wales” και έριξε μεγάλο αριθμό ηχοσημαντήρων πολύ κοντά στο αεροπλανοφόρο. Αυτή η δραστηριότητα ήταν μη ασφαλής και αντιεπαγγελματική. Το ρωσικό αεροσκάφος αναχαιτίστηκε και συνοδεύτηκε από δύο F-35 μέχρι να απομακρυνθεί».

«Ενώ επιχειρούσε στη Νορβηγική Θάλασσα στο πλαίσιο της επιχείρησης “Firecrest”, η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου του Ηνωμένου Βασιλείου προσεγγίστηκε επανειλημμένα από ρωσικό αεροσκάφος ναυτικής περιπολίας τύπου “Bear-F”», ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας.

Το Bear-F είναι ένα αεροσκάφος που χρησιμοποιείται για αναγνώριση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, και για επιθετικούς ρόλους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται να έριξε δεκάδες ηχοσημαντήρες στη θαλάσσια περιοχή γύρω από το αεροπλανοφόρο. Πρόκειται για συσκευές που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση και παρακολούθηση υποβρυχίων και άλλων στόχων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Το «HMS Prince of Wales», το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο του Βασιλικού Ναυτικού, ηγείται της ομάδας κρούσης στην ανάπτυξή της στον Βόρειο Ατλαντικό και την ευρύτερη περιοχή του Βορρά, στο πλαίσιο νατοϊκών επιχειρήσεων.

Η δύναμη αποτελείται από το αεροπλανοφόρο HMS Prince of Wales, το αντιτορπιλικό Type 45 HMS Duncan, μαχητικά F-35, ελικόπτερα Merlin και Wildcat, καθώς και υποστήριξη από το RFA Tidespring, με περίπου 1.500 Βρετανούς στρατιώτες να συμμετέχουν στην αποστολή.

Οι βρετανικές δυνάμεις επιχείρησαν αρχικά να επικοινωνήσουν με το ρωσικό αεροσκάφος σε διεθνείς συχνότητες, χωρίς ανταπόκριση, πριν απογειωθούν τα F-35 για την αναχαίτισή του, σύμφωνα με το Independent.

Ο υπουργός Άμυνας Νταν Τζάρβις, ο οποίος επισκέφθηκε πρόσφατα τη δύναμη στο HMS Prince of Wales, τόνισε ότι «η απειλή από τη Ρωσία υπάρχει σε κάθε τομέα -κάτω από τη θάλασσα, στη θάλασσα, στην ξηρά, στον αέρα, στο διάστημα και στον κυβερνοχώρο».