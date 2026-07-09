Το Netflix συνεχίζει να ενισχύει το δραματικό του χαρτοφυλάκιο με υψηλού προφίλ λογοτεχνικές προσαρμογές, με την Αλίσια Βικάντερ και τον Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον να αναλαμβάνουν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στη νέα limited σειρά «Enigma Variations», βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Αντρέ Ακίμαν, συγγραφέα του «Call Me by Your Name».

Η σειρά περιγράφεται ως ένα «προσωπικό αλλά ευρύ πορτρέτο της αρρενωπότητας, της σεξουαλικότητας και του σύγχρονου έρωτα», ακολουθώντας τον κεντρικό ήρωα Πολ μέσα από μια δεκαετία καθοριστικών σχέσεων που διαμορφώνουν και αποδομούν την ταυτότητά του. Σύμφωνα με τη σύνοψη, το project εξερευνά τη συναισθηματική αστάθεια και την πολυπλοκότητα του σύγχρονου ερωτικού βίου, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την έννοια του «μοναδικού» συντρόφου σε έναν κόσμο απεριόριστων επιλογών.

Ο Τέιλορ- Τζόνσον, ο οποίος θα ενσαρκώσει τον Πολ, συνεχίζει την πορεία του ανάμεσα σε mainstream κινηματογραφικές παραγωγές και πιο δραματικούς ρόλους, έχοντας πρωταγωνιστήσει σε τίτλους όπως το «Kick-Ass», το «Bullet Train» και το «28 Years Later». Η Βικάντερ υποδύεται την Κλερ, τη γυναίκα με την οποία ο Πολ συνάπτει έναν από τους πιο καθοριστικούς δεσμούς της ζωής του.

Για τη Βικάντερ, η συμμετοχή στη σειρά αποτελεί ακόμη μία συνεργασία με μια παραγωγή υψηλού επιπέδου στο streaming, μετά την επιτυχία της στο «Ex Machina» και το Όσκαρ για το «The Danish Girl». Η παρουσία της δίνει στη σειρά έναν πιο κινηματογραφικό χαρακτήρα και ενισχύει την εικόνα της ως δραματικής σειράς που εστιάζει στους χαρακτήρες.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το hellomagazine.com, το «Enigma Variations» σκηνοθετεί ο Όλιβερ Χέρμανους, γνωστός για τα «Living» και «The History of Sound», ενώ το σενάριο και την εκτελεστική παραγωγή υπογράφει η Αμάντα Κέιτ Σούμαν, η οποία έχει εργαστεί σε projects όπως το «The Wheel of Time» και το «The Blacklist».

Το μυθιστόρημα του Ακίμαν, που κυκλοφόρησε το 2017, έτυχε ευρείας κριτικής αποδοχής για την εσωτερικότητα και τη λεπτομερή απεικόνιση των συναισθηματικών μεταπτώσεων του πρωταγωνιστή. Οι New York Times το χαρακτήρισαν «ζωντανό και υπνωτιστικό», ενώ η Boston Globe εξήρε την ικανότητα του συγγραφέα να αποτυπώνει τη «ζαλάδα του ερωτικού πάθους».

Αν και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη ημερομηνία κυκλοφορίας, το project ήδη συγκαταλέγεται στους πιο αναμενόμενους δραματικούς τίτλους της πλατφόρμας.