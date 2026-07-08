Ο Γιώργος Λιάγκας μετά την ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την ανανέωση της συνεργασίας τους για δύο χρόνια, θέλησε να δημοσιεύσει ένα βίντεο στο Instagram.

Ο Γιώργος Λιάγκας απολαμβάνει τις διακοπές του στο Αιγαίο με το φουσκωτό του και εξέφρασε τη χαρά του για την παραμονή του στον ΑΝΤ1. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι το «Πρωινό» επιστρέφει ανανεωμένο, με νέα πρόσωπα στην ομάδα της εκπομπής.

«Είναι πια επίσημο, μπορούμε να το πούμε. Παραμένω στο τηλεοπτικό μου σπίτι, τον ΑΝΤ1, για τα επόμενα δυο χρόνια. Είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό. Να σας ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου ένα πολύ όμορφο και ξέγνοιαστο καλοκαίρι. Μακάρι όλοι να μπορέσετε να κάνετε έστω λίγες ημέρες διακοπές. Εγώ ήδη βρίσκομαι στο αγαπημένο μου Αιγαίο, στο ωραιότερο μέρος του κόσμου. Θα τα πούμε ανανεωμένοι, με μια πολύ ωραία ομάδα και μια ανανεωμένη εκπομπή κάπου τον Σεπτέμβρη. Μέχρι τότε, θα τα λέμε από εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ», σημείωσε ο Γιώργος Λιάγκας.