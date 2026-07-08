Η νέα ρομαντική κωμωδία του Netflix, «Voicemails for Isabelle», έχει ήδη τραβήξει την προσοχή του κοινού, φτάνοντας στην κορυφή των charts της πλατφόρμας και συγκεντρώνοντας πολύ θετικές αντιδράσεις.

Με γνωστούς πρωταγωνιστές και μια σύγχρονη ιστορία αγάπης, η ταινία έχει γίνει γρήγορα θέμα συζήτησης τόσο για τους θεατές όσο και για τα social media.

Σε σκηνοθεσία και σενάριο της Leah McKendrick, η ταινία ακολουθεί τη Jill, την οποία υποδύεται η Zoey Deutch, μια νεαρή γυναίκα που προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλεια της αδελφής της μέσα από έναν απρόσμενα προσωπικό τρόπο: αφήνοντας της φωνητικά μηνύματα που καταγράφουν την καθημερινότητά της στο Σαν Φρανσίσκο.

Όταν όμως ο αριθμός της αδελφής της ανατίθεται κατά λάθος σε έναν άγνωστο, τον Wes (Nick Robinson), ένας μεσίτης από το Τέξας αρχίζει να ακούει τα μηνύματα και σταδιακά να ερωτεύεται τη γυναίκα πίσω από τη φωνή.

Η ιδέα, που συνδυάζει ρομαντισμό, σύγχρονη τεχνολογία και πένθος, δίνει στην ταινία έναν πιο συναισθηματικό πυρήνα από τις κλασικές rom-com φόρμουλες, στοιχείο που έχει συμβάλει στην εντυπωσιακή απήχησή της. Με βαθμολογία 91% στο Rotten Tomatoes από το κοινό, το Voicemails for Isabelle έχει χαρακτηριστεί από θεατές ως «η πιο απροσδόκητα συγκινητική ρομαντική κωμωδία των τελευταίων ετών» και από κάποιους ακόμη και ως «τέλεια».

Το καστ ενισχύεται από γνωστά ονόματα του Hollywood: ο Nick Offerman εμφανίζεται ως ο προϊστάμενος της Jill, ένας ιδιόρρυθμος σεφ, ο Lukas Gage προσθέτει κωμική ένταση σε έναν δευτερεύοντα ρόλο, ενώ ο Harry Shum Jr. λειτουργεί ως σταθερό συναισθηματικό αντίβαρο στην ιστορία του Wes.

Σύμφωνα με το hellomagazine.com, αν και το κοινό φαίνεται να έχει αγκαλιάσει την ταινία με ενθουσιασμό, η κριτική υποδοχή είναι πιο διχασμένη. Το Empire την περιγράφει ως «γοητευτική» και «γλυκιά», ενώ άλλες βρετανικές εφημερίδες τη βλέπουν πιο επιφυλακτικά, επισημαίνοντας αδυναμίες στον ρυθμό και στη δραματουργική ισορροπία.

Παρά τις διαφορετικές απόψεις, ένα είναι ξεκάθαρο: το Voicemails for Isabelle έχει ήδη κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού και εντάσσεται στο νέο κύμα ρομαντικών κωμωδιών που προσπαθούν να επαναπροσδιορίσουν το είδος μετά την αναβίωσή του τα τελευταία χρόνια.

*Φωτογραφίες @Tudum, Netflix