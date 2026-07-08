Ο φιλικός αγώνας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ράκοβ ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τετάρτη (8/7).
Είναι το πρώτο φιλικό των «ερυθρόλευκων» μετά την έναρξη της προετοιμασίας και θα έχουν την ευκαιρία να ξεμουδιάσουν μετά τις συνεχόμενες προπονήσεις.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
15:00 Novasports Start Τέιλορ Φριτζ- Αλεξάντερ Ζβέρεφ Wimbledon 2026
15:30 Novasports Prime Φλάβιο Κόμπολι- Άρθουρ Φέρι Wimbledon 2026
18:30 ΕΡΤ2 Ισπανία – Κροατία EURO U19
19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – Ράκοβ Φιλικός Αγώνας
21:00 ΕΡΤ2 Ουκρανία – Γερμανία EURO U19