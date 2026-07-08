Ο φιλικός αγώνας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ράκοβ ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τετάρτη (8/7).

Είναι το πρώτο φιλικό των «ερυθρόλευκων» μετά την έναρξη της προετοιμασίας και θα έχουν την ευκαιρία να ξεμουδιάσουν μετά τις συνεχόμενες προπονήσεις.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

15:00 Novasports Start Τέιλορ Φριτζ- Αλεξάντερ Ζβέρεφ Wimbledon 2026

15:30 Novasports Prime Φλάβιο Κόμπολι- Άρθουρ Φέρι Wimbledon 2026

18:30 ΕΡΤ2 Ισπανία – Κροατία EURO U19

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – Ράκοβ Φιλικός Αγώνας

21:00 ΕΡΤ2 Ουκρανία – Γερμανία EURO U19