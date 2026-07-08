Σταθερά στο δυναμικό του ΑΝΤ1 θα παραμείνει ο Γιώργος Λιάγκας, καθώς ο σταθμός ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας τους για δύο ακόμη χρόνια. Ο παρουσιαστής θα συνεχίσει να βρίσκεται στο τιμόνι της εκπομπής «Το Πρωινό», διατηρώντας την παρουσία του στην πρωινή ζώνη του καναλιού.

Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1

Ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Λιάγκα για τα επόμενα δύο χρόνια.

Με πολυετή παρουσία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ο δυναμικός δημοσιογράφος και παρουσιαστής ξεχωρίζει για την εμπειρία, την αμεσότητα και την ικανότητά του να αφουγκράζεται την επικαιρότητα.

Ο Γιώργος Λιάγκας θα βρίσκεται στο τιμόνι της καθημερινής εκπομπής «Το Πρωινό» και θα συνεχίσει να συνδυάζει τη σύγχρονη ψυχαγωγία με την έγκυρη ενημέρωση και τον ουσιαστικό σχολιασμό.