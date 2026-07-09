Το νέο σύστημα εισόδου-εξόδου (Entry-Exit System – EES) της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να λειτουργήσει με τη σημερινή του μορφή και απαιτεί πλήρη ανασχεδιασμό, όπως προειδοποιεί ο διευθύνων σύμβουλος της Fraport Greece, Αλεξάντερ Ζίνελ, η εταιρεία της οποίας διαχειρίζεται 14 ελληνικά αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων της Κέρκυρας, της Ρόδου, της Κρήτης και της Μυκόνου.

Ο Αλεξάντερ Ζίνελ δήλωσε ότι το νέο ευρωπαϊκό σύστημα παρουσιάζει «θεμελιώδεις αδυναμίες», καθώς υποχρεώνει τους επιβάτες να περνούν από χρονοβόρες διαδικασίες ελέγχου στα αεροδρόμια, με αποτέλεσμα ορισμένοι να περιμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμα και στον διάδρομο στάθμευσης των αεροσκαφών, κάτω από ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες.

Οι εξαιρέσεις για τους Βρετανούς αποτρέπουν την «κατάρρευση»

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Fraport Greece, η Ελληνική Αστυνομία έχει αναστείλει για το καλοκαίρι όλους τους βιομετρικούς ελέγχους για τους Βρετανούς πολίτες, οι οποίοι αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των ταξιδιωτών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέρχονται από τα συγκεκριμένα αεροδρόμια. Όπως τόνισε, αυτή η προσωρινή εξαίρεση είναι ο μοναδικός λόγος που το σύστημα δεν έχει «καταρρεύσει».

«Αυτές είναι απλώς προσωρινές λύσεις. Το σύστημα χρειάζεται πλήρη ανασχεδιασμό. Χρειάζεται νέα έκδοση, αναβάθμιση και πιθανότατα επαναδιαμόρφωση, ώστε να επιτρέπει στους ταξιδιώτες να ολοκληρώνουν την εγγραφή τους πριν από την πτήση, πριν επιβιβαστούν στο αεροπλάνο και πριν φτάσουν στο αεροδρόμιο», δήλωσε στους Financial Times.

Πολύωρες ουρές και τεχνικά προβλήματα

Το σύστημα EES άρχισε να εφαρμόζεται σταδιακά τον περασμένο Οκτώβριο, όμως από τον Απρίλιο, όταν τέθηκε πλήρως σε λειτουργία, έχει προκαλέσει μεγάλες ουρές και σημαντικές δυσλειτουργίες.

Επιβάτες περιμένουν επί ώρες για να ολοκληρώσουν τους ελέγχους, ενώ έχουν καταγραφεί εκτεταμένα τεχνικά προβλήματα στα αυτόματα σημεία ελέγχου, όπου λαμβάνονται δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφίες. Σύμφωνα με τον Ζίνελ, «πολλές» πτήσεις αναγκάστηκαν να αναχωρήσουν αφήνοντας πίσω επιβάτες που δεν είχαν προλάβει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ελέγχου.

Όπως ανέφερε, σε ορισμένα αεροδρόμια η κατάσταση έχει γίνει τόσο δύσκολη ώστε τοποθετήθηκαν σκηνές για την προστασία των επιβατών από τον ήλιο, καθώς περίμεναν στον διάδρομο στάθμευσης των αεροσκαφών για να περάσουν από τους ελέγχους. Παράλληλα, έχουν οριστεί ειδικοί υπάλληλοι που κινούνται στις ουρές και δίνουν προτεραιότητα σε ευάλωτους επιβάτες.

«Είναι μια πολύ δυσάρεστη εμπειρία για τους επιβάτες, ακόμα και επικίνδυνη», υπογράμμισε.

«Τα αεροδρόμια δεν έχουν σχεδιαστεί για τόσο μεγάλες αναμονές»

Την περασμένη εβδομάδα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναγνώρισε ότι υπάρχουν «τεχνικά προβλήματα» στο νέο σύστημα.

Ο Ζίνελ επεσήμανε ότι τα αεροδρόμια που διαχειρίζεται εξυπηρετούν ελάχιστους επιβάτες τον χειμώνα αλλά εκατομμύρια ταξιδιώτες κατά τον Ιούλιο και δεν έχουν σχεδιαστεί για τόσο μεγάλους χρόνους αναμονής.

«Οι εγκαταστάσεις μας έχουν σχεδιαστεί για τους συνήθεις χρόνους επεξεργασίας. Όταν αυτοί αυξάνονται, δημιουργούνται ουρές. Είναι πολύ απλό. Αν ο μέσος χρόνος τετραπλασιαστεί, τότε χρειάζεσαι τετραπλάσιο χώρο», ανέφερε.

Χαρακτήρισε επίσης «παράλογο» να κατασκευάζονται νέες κτιριακές εγκαταστάσεις για ένα ηλεκτρονικό σύστημα που, όπως είπε, θα μπορούσε θεωρητικά να λειτουργεί διαδικτυακά.

Όπως σημείωσε, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν αντίστοιχα συστήματα, στα οποία οι ταξιδιώτες πραγματοποιούν προεγγραφή πριν από την πτήση τους, κάτι που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει λογική.

Αβεβαιότητα για το φθινόπωρο και το επόμενο καλοκαίρι

Τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή ενός συστήματος προέγκρισης ταξιδιών, αντίστοιχου με αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουν μετατεθεί για το επόμενο έτος, εξαιτίας των δυσκολιών που παρουσιάζει το EES και της ανάγκης για επιπλέον τεχνικές δοκιμές.

Ο Ζίνελ ξεκαθάρισε ότι η Fraport Greece στηρίζει το νέο σύστημα για λόγους ασφάλειας, ωστόσο υπογράμμισε ότι θα πρέπει να προσαρμοστεί στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των αεροδρομίων.

«Υποστηρίζουμε πλήρως το EES στο αεροδρόμιο, επειδή αφορά την ασφάλεια. Όμως πρέπει να σχεδιαστεί με τρόπο που να ενσωματώνεται στις διαδικασίες του αεροδρομίου. Αν αυτό δεν αλλάξει και αν ο χρόνος επεξεργασίας δεν μειωθεί σημαντικά, θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα», δήλωσε.

Με βάση τους ισχύοντες κανόνες που έχουν συμφωνήσει τα κράτη-μέλη, οι εξαιρέσεις, όπως εκείνες που ισχύουν σήμερα για τους Βρετανούς πολίτες, δεν θα επιτρέπονται από τον Σεπτέμβριο.

Ο ίδιος χαρακτήρισε αυτή την προσέγγιση ως «άρνηση της πραγματικότητας», εκφράζοντας ιδιαίτερη ανησυχία για όσα θα ακολουθήσουν μετά το καλοκαίρι αλλά και την επόμενη θερινή περίοδο.

«Ανησυχώ περισσότερο για το τι θα συμβεί μετά το φετινό καλοκαίρι και το επόμενο καλοκαίρι. Αν δεν αλλάξει τίποτα και οι επιβάτες χρειάζεται να περιμένουν τέσσερις ώρες, τότε το σύστημα απλώς δεν μπορεί να λειτουργήσει», τόνισε.

Η Κομισιόν απορρίπτει την αναστολή του συστήματος

Μέχρι στιγμής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει απορρίψει τις εκκλήσεις τόσο για πλήρη αναστολή του συστήματος όσο και για παράταση των υφιστάμενων εξαιρέσεων.

Αξιωματούχος της Επιτροπής δήλωσε ότι το σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει, εάν ανασταλεί πλήρως σε ορισμένα σημεία εισόδου ή εξόδου, καθώς απαιτείται συνεχής αντιστοίχιση των στοιχείων εισόδου και εξόδου των ταξιδιωτών. Σε διαφορετική περίπτωση, άτομα των οποίων η έξοδος δεν έχει καταγραφεί θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι παρέμειναν παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να τους απαγορευθεί η επόμενη είσοδος.

Ο ίδιος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι δεν εξετάζεται προς το παρόν παράταση των υφιστάμενων εξαιρέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους συνοριοφύλακες να καταγράφουν μόνο τα προσωπικά στοιχεία των ταξιδιωτών χωρίς λήψη φωτογραφίας ή δακτυλικών αποτυπωμάτων.

«Προς το παρόν δεν έχουμε λάβει σχετικά αιτήματα από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι για να εξετάσουμε ενδεχόμενη παράταση μετά τον Σεπτέμβριο», κατέληξε.