Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε κατοικία στην Αλαμπάμα, όπου ένας 17χρονος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στους γονείς του, σκοτώνοντας τη μητέρα του και τραυματίζοντας σοβαρά τον πατέρα του. Η επίθεση φέρεται να σημειώθηκε έπειτα από καβγά που ξέσπασε επειδή οι γονείς επιχείρησαν να τον συνετίσουν.

Όπως αναφέρει η New York Post, o 46χρονος Λανς Μπέικερ, διοικητής τάγματος της Εφεδρείας του αμερικανικού στρατού, καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να τρέχει αιμόφυρτος από σπίτι σε σπίτι, αναζητώντας βοήθεια και φωνάζοντας ότι «δεν ήθελε να πεθάνει».

Alabama teen accused of stabbing mom Samantha Baker to death, severely wounding dad Lance ID'd as couple's eldest son https://t.co/ozey7v98cM pic.twitter.com/zwhs5fCBLp — New York Post (@nypost) July 9, 2026

Την ίδια ώρα, η 37χρονη σύζυγός του, Σαμάνθα Μπέικερ, βρισκόταν βαριά τραυματισμένη σε κοντινή απόσταση. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η επίθεση σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής στο σπίτι της οικογένειας στην πόλη Ντάφνι. Ο 17χρονος γιος τους φέρεται να επιτέθηκε στους γονείς του μετά από έντονη διαφωνία σχετικά με την τιμωρία που του είχε επιβληθεί.

Ο τραυματισμένος πατέρας κατάφερε να βγει από το σπίτι, όμως, σύμφωνα με τις Αρχές, ο έφηβος τον ακολούθησε και τον μαχαίρωσε επανειλημμένα στον δρόμο. Γείτονες ανέφεραν ότι η επίθεση διήρκεσε έως και επτά λεπτά, ενώ ο άνδρας προσπαθούσε απεγνωσμένα να βρει κάποιο ανοιχτό σπίτι για να προστατευτεί. «Πήγαινε από σπίτι σε σπίτι. Υπήρχαν αποτυπώματα από τα χέρια του και αίματα παντού», δήλωσε ο γείτονας Σον Σκάρι στο Alabama.com, περιγράφοντας όσα κατέγραψαν εν μέρει οι κάμερες ασφαλείας του.

Ο ίδιος ανέφερε στο Fox 10 TV ότι το πιο δύσκολο ήταν να ακούει από το υλικό της κάμερας τον πατέρα να ζητάει βοήθεια. «Σας παρακαλώ, βοηθήστε με. Δεν θέλω να πεθάνω», φέρεται να ακούγεται να φωνάζει ο 46χρονος στο βίντεο. «Συνέχιζε να τρέχει στον δρόμο και φαινόταν ότι προσπαθούσε να βρει κάποια ανοιχτή πόρτα. Δεν ήξερα πού βρισκόταν ούτε τι ακριβώς συνέβαινε», πρόσθεσε ο γείτονας. Ο λοχαγός Τζάστιν Κορέα, από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μπάλντουιν, επιβεβαίωσε ότι ο Λανς Μπέικερ «έτρεχε προς τα σπίτια προσπαθώντας να βρει βοήθεια».

Προσπάθησαν να ξεφύγουν από την επίθεση

Οι δύο γονείς, οι οποίοι είχαν γνωριστεί ενώ υπηρετούσαν στην Εφεδρεία του αμερικανικού στρατού, εντοπίστηκαν έξω από το σπίτι τους με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, είχαν επιχειρήσει να διαφύγουν από την επίθεση.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι όλα ξεκίνησαν από έναν καβγά ανάμεσα στους γονείς και τον 17χρονο σχετικά με την πειθαρχία του.

Η αιματηρή σκηνή εκτεινόταν σε απόσταση περίπου μισού οικοδομικού τετραγώνου στην ιδιωτική συνοικία Μπέλφορεστ, περίπου 27 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Μομπίλ, στην άλλη πλευρά του ομώνυμου κόλπου. Η Σαμάνθα Μπέικερ, η οποία εργαζόταν ως μεσίτρια, διαπιστώθηκε νεκρή στο σημείο. Ο σύζυγός της μεταφέρθηκε αεροπορικώς σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Λανς Μπέικερ υπηρετεί στον στρατό εδώ και 26 χρόνια και είναι διοικητής του 1184ου Τάγματος Υποστήριξης Ανάπτυξης και Διανομής στο Μομπίλ, σύμφωνα με το Alabama.com.

Ο 17χρονος συνελήφθη και, παρότι δεν έχει δημοσιοποιηθεί το όνομά του, αναμένεται να δικαστεί ως ενήλικος. Αντιμετωπίζει μία κατηγορία για ανθρωποκτονία και μία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.