Ένα ιδιαίτερο μήνυμα θέλησε να στείλει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, δημοσιεύοντας ένα συμβολικό story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram με αφορμή δύο σημαντικές στιγμές στην ιστορία του Παναθηναϊκού AKTOR.

Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ ανάρτησε δύο φωτογραφίες δίπλα-δίπλα: η πρώτη αφορούσε την ανακοίνωση της απόκτησης του Κώστα Σλούκα στις 8 Ιουλίου 2023 και η δεύτερη την επισημοποίηση της συμφωνίας με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε στις 8 Ιουλίου 2026.

Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να αναδείξει τον συμβολισμό της ίδιας ημερομηνίας, συνδέοντας δύο μεταγραφικές κινήσεις που θεωρεί ιδιαίτερης σημασίας για την πορεία του συλλόγου.

Η ανάρτηση δημοσιεύθηκε λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Γάλλου φόργουορντ, ο οποίος αποτελεί πλέον και επίσημα παίκτη του Παναθηναϊκού, ενισχύοντας σημαντικά το ρόστερ της ομάδας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.