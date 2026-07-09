Ελεύθερος υπό όρους αφέθηκε ο νούμερο ένα καταζητούμενος στην Αυστραλία εδώ και δεκαετίες, Τζέιμς Δαλαμάγκας ο οποίος κρυβόταν στο Αίγιο επί 27 χρόνια και ζούσε σε ένα σπίτι – φρούριο με δεκάδες πίτμπουλ.

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, ο οποίος ήταν καταζητούμενος στην Αυστραλία για τη δολοφονία του Τζορτζ Γιαννόπουλου το 1999, αποφυλακίστηκε χθες από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου και του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ αυτών η εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποφασιστεί η έκδοσή του στην Αυστραλία, καθώς αναμένεται εκ νέου η συνεδρίαση του Συμβουλίου Εφετών, όπου και θα ληφθεί η απόφαση.

Πώς ζούσε επί 27 χρόνια ως το απόλυτο φάντασμα

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας κατάφερε για 27 χρόνια να κινείται ως το απόλυτο «φάντασμα», χωρίς να έχει καμία συναλλαγή με κάποια ελληνική δημόσια υπηρεσία, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί ούτε πλαστό δελτίο ταυτότητας ούτε πλαστό διαβατήριο ούτε πλαστό δίπλωμα.

Μάλιστα, ακόμα κι όταν το 2014 η μητέρα του τον κατήγγειλε για ενδοοικογενειακή βία, το αδίκημα τότε δεν ήταν αυτόφωρο και ο 55χρονος σήμερα ομογενής από την Αυστραλία δεν συνελήφθη, ενώ δεν εμφανίστηκε ούτε στο δικαστήριο του 2019 για την υπόθεση – με τη μητέρα του να αναιρεί την αρχική κατηγορία και τον γιο της να αθωώνεται.