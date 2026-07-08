Αίτημα άρσης του καθεστώτος κράτησης κατέθεσε ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, ο οποίος κατηγορείται από τις αυστραλιανές αρχές για τη δολοφονία ομογενούς του.

Το αίτημά του έγινε δεκτό υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την παρουσία του 56χρονου κάθε 15 ημέρες στο αστυνομικό τμήμα.

Ο 56χρονος, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ του ERTNews θα αφεθεί ελεύθερος από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου, όπου κρατείται, μέχρι τη συνεδρίαση του συμβουλίου εφετών Πάτρας, το οποίο θα αποφασίσει για την έκδοσή του ή όχι στην Αυστραλία, όπως έχουν αιτηθεί οι αυστραλιανές αρχές.

Ο 56χρονος Ελληνοαυστραλός είχε χαρακτηριστεί ως ένας από τους πλέον καταζητούμενους της Αυστραλίας για τη φερόμενη εμπλοκή του στη δολοφονία του ομογενή Γιώργου Γιαννόπουλου, η οποία είχε σημειωθεί το 1999 στο Σίδνεϊ.