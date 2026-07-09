Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το παρελθόν της 33χρονης Ελίζαμπεθ Σάιντερς, μίας από τους τέσσερις κατηγορουμένους στην υπόθεση του αποκαλούμενου «σπιτιού του τρόμου» στο Οχάιο, όπου οι Αρχές εντόπισαν 16 παιδιά να ζουν κάτω από άθλιες και επικίνδυνες συνθήκες.

Σύμφωνα με τη New York Post, η Ελίζαμπεθ Σάιντερς παντρεύτηκε το 2008, σε ηλικία μόλις 15 ετών, τον τότε 18χρονο Γκάρι Σάιντερς Τζούνιορ, στην κομητεία Μέισον της Δυτικής Βιρτζίνια. Μόλις δύο μήνες αργότερα γέννησε το πρώτο της παιδί, το οποίο σήμερα είναι 18 ετών και συγκαταλέγεται στα παιδιά που απομακρύνθηκαν από το σπίτι στην κομητεία Βίντον.

Η αποκάλυψη αυτή έχει στρέψει το ενδιαφέρον και στις συνθήκες υπό τις οποίες μεγάλωσε και παντρεύτηκε η ίδια, με τον δικηγόρο της να εξετάζει το ενδεχόμενο να υπήρξε και εκείνη θύμα απομόνωσης και χειραγώγησης.

Alarming past of 'indoctrinated' Ohio house of horrors mom revealed: 'You get shaped by that' https://t.co/3ViM1dBLL5 pic.twitter.com/ndvO7TM7aH — New York Post (@nypost) July 8, 2026

Την εποχή εκείνη δεν υπήρχε κατώτατο όριο ηλικίας για γάμο στη Δυτική Βιρτζίνια και ένα παιδί 15 ετών μπορούσε να παντρευτεί με τη συγκατάθεση των γονέων του, σύμφωνα με τη δικηγόρο οικογενειακού δικαίου Αμάντα Αλεξάντερ. «Ο δικαστής θα μπορούσε οπωσδήποτε να είχε εμποδίσει αυτόν τον γάμο», δήλωσε η Αλεξάντερ, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι η τότε νομοθεσία δεν υποχρέωνε το δικαστήριο να διερευνήσει διεξοδικά τις συνθήκες υπό τις οποίες τελούνταν ο γάμος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελίζαμπεθ Σάιντερς γέννησε αργότερα ακόμη δύο παιδιά, σιαμαία δίδυμα, τα οποία πέθαναν λίγες μόλις ώρες μετά τη γέννησή τους. Παραμένει ασαφές πόσα από τα 16 παιδιά είναι βιολογικά δικά της. Ο εισαγγελέας της κομητείας Βίντον, Γουίλιαμ Άρτσερ, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει εάν είχαν εντοπιστεί όλα τα πιστοποιητικά γέννησης των παιδιών.

Ο δικηγόρος της Σάιντερς, Τόμι Στόλεϊ, ανέφερε ότι πιστεύει πως η πελάτισσά του είναι μητέρα και των 16 παιδιών, ηλικίας από 17 μηνών έως 18 ετών. Παράλληλα, εξετάζει κατά πόσο η ίδια μπορεί να υπήρξε θύμα των συνθηκών μέσα στις οποίες έζησε για σχεδόν δύο δεκαετίες. «Πιστεύω ότι πρόκειται περισσότερο για μια υπόθεση απομόνωσης παρά για μια υπόθεση κακίας και θεωρώ ότι αυτή είναι μια σημαντική διάκριση», δήλωσε στο Associated Press.

«Όταν αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος ζωής που γνωρίζεις, πρέπει να σκεφτούμε ότι ένα κορίτσι 15 ετών δεν ξέρει πολλά για το τι σημαίνει να είσαι ενήλικη, μητέρα ή σύζυγος. Όταν αυτή είναι η πραγματικότητά σου για 17 ή 18 χρόνια, αναπόφευκτα διαμορφώνεσαι από αυτήν».

Ο Τόμι Στόλεϊ αποκάλυψε ακόμη ότι η Ελίζαμπεθ Σάιντερς εγκατέλειψε το σχολείο μετά την προτελευταία τάξη του λυκείου.

Δύσκολα παιδικά χρόνια και καταγγελίες για «κατήχηση»

Ο Ρόνι Φλέτσερ, ο οποίος είναι παντρεμένος με μία από τις ενήλικες κόρες της ευρύτερης οικογένειας, δήλωσε στο τοπικό δίκτυο WOWK 13 ότι η Ελίζαμπεθ Σάιντερς είχε δύσκολα παιδικά χρόνια. «Δεν είχε καθόλου καλή οικογενειακή ζωή όταν γνωρίστηκαν και κατέφυγε στο σπίτι της Λιν Κριστίνα και του Γκάρι. Εκείνη την εποχή, το σπίτι τους έμοιαζε με ένα συνηθισμένο αμερικανικό σπίτι», ανέφερε, αναφερόμενος στη σχέση της με τον Γκάρι Σάιντερς Τζούνιορ.

Την ίδια ώρα, άνδρας που υποστηρίζει ότι είναι αδελφός της Ελίζαμπεθ Σάιντερς έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook ότι η αδελφή του είχε υποστεί «κατήχηση». Όπως ανέφερε, είχε χάσει κάθε επαφή μαζί της για 15 χρόνια και μόλις πρόσφατα κατάφερε να επικοινωνήσει ξανά μαζί της.

Στην ίδια ανάρτηση έκανε αναφορά και στις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, υποστηρίζοντας ότι «η πολιτεία γνωρίζει κάτι» για την αδελφή του. Ωστόσο, δεν παρουσίασε στοιχεία ούτε έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες που να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.

«Φρικτές» συνθήκες μέσα στο σπίτι

Σύμφωνα με τις Αρχές, στο σπίτι, το οποίο βρίσκεται στη μικρή πόλη Χάμντεν του Οχάιο, τα παιδιά φέρονται να υφίσταντο επί χρόνια σοβαρή κακοποίηση και παραμέληση. Οι συνθήκες που επικρατούσαν στο εσωτερικό του χαρακτηρίστηκαν «φρικτές». Το σπίτι ήταν γεμάτο περιττώματα, ενώ οι ερευνητές περιέγραψαν τα παιδιά ως «σχεδόν άγρια», λόγω της απομόνωσης και της κατάστασης στην οποία βρίσκονταν. Ο γενικός εισαγγελέας του Οχάιο, Άντι Γουίλσον, χαρακτήρισε όσα αντίκρισαν οι Αρχές μέσα στην κατοικία ως «το απόλυτο κακό».

Η Ελίζαμπεθ Σάιντερς είναι ένα από τα τέσσερα μέλη της οικογένειας που κατηγορούνται στο πλαίσιο της έρευνας. Κατηγορούμενοι είναι επίσης ο σύζυγός της, Γκάρι Σάιντερς Τζούνιορ, καθώς και οι γονείς του, Γκάρι Σάιντερς Σίνιορ και Κριστίνα Σάιντερς. Οι τέσσερις κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν συνολικά 68 κακουργηματικές κατηγορίες για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, και τα 16 παιδιά υπέστησαν σοβαρή σωματική βλάβη. Όλοι τους δήλωσαν αθώοι, ενώ η εγγύηση ορίστηκε στα 300.000 δολάρια για τον καθένα.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ο Γκάρι Σάιντερς Σίνιορ αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος με προσωπική εγγύηση, μετά από σοβαρό ιατρικό επεισόδιο που υπέστη κατά την κράτησή του. Μετά την εξέτασή του από γιατρούς, διαπιστώθηκε ότι αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και χρειάζεται ιατρική φροντίδα. Ο εισαγγελέας Γουίλιαμ Άρτσερ δήλωσε ότι, εφόσον λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο, θα τεθεί υπό ηλεκτρονική παρακολούθηση μέσω συσκευής GPS. Παράλληλα, έχουν κατατεθεί αιτήματα προκειμένου να εξεταστεί εάν είναι διανοητικά ικανός να παρακολουθήσει τη δικαστική διαδικασία.

Τα 16 παιδιά απομακρύνθηκαν από το σπίτι και τέθηκαν υπό την προσωρινή προστασία της Υπηρεσίας Εργασίας και Οικογενειακών Υποθέσεων του Οχάιο. Η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ενώ οι εισαγγελικές Αρχές εκτιμούν ότι τις επόμενες εβδομάδες ενδέχεται να προκύψουν νέα στοιχεία και να ασκηθούν επιπλέον κατηγορίες.