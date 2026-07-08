Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση του «σπιτιού του τρόμου» στο Οχάιο, όπου οι Αρχές εντόπισαν 16 παιδιά, τα οποία περιέγραψαν ως «σχεδόν άγρια», να ζουν απομονωμένα σε ένα σπίτι γεμάτο ανθρώπινα περιττώματα.

Σύμφωνα με αρχεία της πολιτείας που αποκαλύφθηκαν πρόσφατα, η μητέρα των παιδιών είχε γεννήσει πριν από λίγα χρόνια σιαμαία δίδυμα, τα οποία πέθαναν λίγες ώρες μετά τη γέννησή τους. Η 33χρονη, Ελίζαμπεθ Σάιντερς, γέννησε τις κόρες της, Μπέιλι Λι και Φέιθ Λι Σάιντερς, στο Riverside Methodist Hospital στο Κολόμπους του Οχάιο, στις 20 Νοεμβρίου 2022, σύμφωνα με τα επίσημα αρχεία ζωτικών στατιστικών που εξασφάλισε το τοπικό μέσο WOWK 13.

Τα δύο βρέφη γεννήθηκαν μόλις στις 24 εβδομάδες κύησης με μια κατάσταση γνωστή ως thoracopagus, κατά την οποία το πρόσωπο και το στήθος τους ήταν ενωμένα μέσα στη μήτρα. Πρόκειται για την πιο συνηθισμένη μορφή σιαμαίων διδύμων. Σύμφωνα με τα αρχεία, τα δίδυμα πέθαναν αργότερα την ίδια ημέρα από φυσικά αίτια.

Η αποκάλυψη έγινε λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη της Ελίζαμπεθ Σάιντερς, του συζύγου της, Γκάρι Σάιντερς Τζούνιορ και των γονιών του, του 73χρονου Γκάρι Σάιντερς Σίνιορ και της 66χρονης Κριστίνα Σάιντερς, στο σπίτι της οικογένειας στην κομητεία Βίντον.

Οι Αρχές εντόπισαν μέσα στην κατοικία 16 παιδιά, ηλικίας από 1 έως 18 ετών, τα οποία, σύμφωνα με τους ερευνητές, ζούσαν σε άθλιες συνθήκες και απομόνωση μέσα σε ένα μικρό δωμάτιο περίπου 3,6 επί 3,6 μέτρων.

Παραμένει ασαφές αν η Ελίζαμπεθ και ο Γκάρι Τζούνιορ είναι οι γονείς όλων των παιδιών, καθώς ο γενικός εισαγγελέας του Οχάιο, Άντι Γουίλσον, χαρακτήρισε την υπόθεση ως «ενδοοικογενειακή». Σύμφωνα με τις Αρχές, τα παιδιά αναγκάζονταν να ζουν στο συγκεκριμένο δωμάτιο τα τελευταία τέσσερα χρόνια τουλάχιστον, ενώ ο χώρος ήταν γεμάτος ανθρώπινα περιττώματα.

Οι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν την κατάσταση που αντίκρισαν «αξιοθρήνητη» και «τριτοκοσμική», αναφέροντας μάλιστα πως τα ζώα σε τοπικές φάρμες ζουν σε καλύτερες συνθήκες από αυτές στις οποίες βρέθηκαν τα παιδιά. Τα παιδιά δεν είχαν εγγραφεί ποτέ σε σχολείο και, σύμφωνα με τους αρμόδιους, δυσκολεύονται σημαντικά στην επικοινωνία, ενώ ορισμένα δεν μπορούν να μιλήσουν καθόλου.

Το μεγαλύτερο παιδί, ένα κορίτσι 18 ετών, έχει αναπτυξιακή αναπηρία και, σύμφωνα με τους ερευνητές, δεν μπορεί ούτε να γράψει το όνομά του. Μετά τη διάσωσή τους, τα παιδιά μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία σε διάφορες περιοχές του Οχάιο. Ορισμένα ήταν σε σοβαρή κατάσταση, μεταξύ αυτών δύο που μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο σε κέντρα τραύματος, ενώ τουλάχιστον ένα χρειάστηκε να διασωληνωθεί.

Τι αποκάλυψε ο θείος των παιδιών

Ο θείος των παιδιών, Ρόνι Φλέτσερ, δήλωσε στο WOWK 13 ότι η αποκάλυψη άφησε την ευρύτερη οικογένεια «τρομοκρατημένη» και «ανήσυχη για τα παιδιά». «Αν γνωρίζαμε ότι η κατάσταση μέσα σε αυτό το σπίτι ήταν έτσι, θα είχαμε κάνει κάτι, ακόμα κι αν αυτό σήμαινε απλώς να πάμε εκεί και να πάρουμε τα παιδιά μόνοι μας ή να τους δώσουμε χρήματα», είπε.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στον γάμο της Ελίζαμπεθ με τον Γκάρι Τζούνιορ το 2008, όταν εκείνη ήταν μόλις 15 ετών και εκείνος 18. Όπως είπε, η Ελίζαμπεθ «δεν είχε πολύ καλή οικογενειακή ζωή» όταν γνωρίστηκαν και είχε καταφύγει στο σπίτι της Κριστίνα και του Γκάρι, το οποίο τότε περιέγραψε ως ένα «φυσιολογικό αμερικανικό σπίτι».

Το μεγαλύτερο παιδί του ζευγαριού φέρεται να γεννήθηκε δύο μήνες μετά τον γάμο τους. Σύμφωνα με δικαστικά αρχεία, τα υπόλοιπα παιδιά είναι ηλικίας 16, 15, 14, 13, 11, 10, 8, 6 και 5 ετών, ενώ υπάρχουν επίσης δίδυμα 4 ετών, δίδυμα 2 ετών και δίδυμα 1 έτους.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι δήλωσαν αθώοι σε 16 κατηγορίες για έκθεση παιδιών σε κίνδυνο, ενώ ο δικαστής όρισε εγγύηση 300.000 δολαρίων για τον καθένα. Όλοι τους παραιτήθηκαν από τις προκαταρκτικές ακροάσεις που είχαν προγραμματιστεί για το απόγευμα της Τρίτης.

Εάν καταδικαστούν για όλες τις κατηγορίες, ο καθένας αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή που μπορεί να φτάσει έως και τα 192 χρόνια φυλάκισης, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.